Анкара, 27 декабря, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Ранее уже сообщалось, что французские войска остаются в Сирии. По крайней мере пока. Кроме этого, представители Сирийского демократического совета, политического крыла Сирийских демократических сил, были приняты на высоком уровне в Париже.

Mil.ru Солдаты французской армии

После ряда заявлений официальных лиц Французской Республики высказался министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он сказал, что если французские солдаты останутся в Сирии для того, чтобы защищать курдские отряды Народных защитников, то это никому не пойдет на пользу. Мевлют Чавушоглу также отметил, что у Турции пока нет информации об усилении воинского контингента Франции в Сирии.

Турецкие СМИ провели подсчеты по численности французских военнослужащих в Сирии. Оказалось, что на территории к востоку от реки Евфрат их около двухсот человек. Среди них есть артиллеристы, технические специалисты и военнослужащие спецназа.

Французские военные расположены на девяти объектах. Из этих баз только четыре исключительно французские. На остальных пяти французы размещаются совместно с американскими военными. Кроме того, в рядах курдских отрядов Народных защитников состоит около пятидесяти граждан Франции.

Объективно говоря, у Франции сил явно недостаточно, чтобы играть какую-то значимую роль в Сирии. Да и в глазах турецкого руководства Франция не является политическим тяжеловесом.