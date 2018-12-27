Хабаровск, 27 декабря, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Женщина и трое её маленьких детей погибли в результате пожара в поселке Октябрьский в Хабаровском крае. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 27 декабря пресс-служба краевого следственного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Трагедия произошла утром 27 декабря. На пятом этаже жилого дома загорелась одна из квартир.

Прибывшие на место пожарные вынесли из квартиры 25-летнюю женщину и троих её детей 2015, 2017 и 2018 годов рождения. Мать и один ребенок не подавали признаков жизни, двоих детей передали медикам, однако спасти их не удалось, уточнили в МЧС.

Предположительно, пожар мог произойти из-за неисправного электрообогревателя. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в поселке Октябрьский на втором этаже пятиэтажки взорвался газ, в доме начался пожар. Погиб один человек, еще один получил травмы.

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