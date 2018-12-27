Москва, 28 декабря, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 28 декабря, отмечается Международный день кино. В 1895 году в этот день прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер — публике показали короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». ИА REGNUM составило подборку малоизвестных профессий в области кинематографа.

Цитата из к/ф «Прокол». Реж. Брайан Де Пальма. 1981. США Процесс кинопроизводства

Второй режиссер — занимается организацией и планированием съёмочного процесса. Помощник режиссёра решает текущие оперативные вопросы, например, вызов на съемочную площадку актёров или других членов группы, срочное решение хозяйственных вопросов и т. п.

Режиссер по работе с актерами — осуществляет подбор актёров на все ключевые и второстепенные роли. Он учитывает психологическую и художественную совместимость актёров, а также решает вопросы их взаимодействия с режиссёром.

Консультант — специалист в той или иной научной дисциплине, который консультирует режиссёра-постановщика и актёров по тематике сюжета фильма, историческим событиям, военной тактике и прочему.

Редактор — проверяет грамматику, орфографию, пунктуацию текстов и корректирует опечатки и ошибки.

Технолог декораций — продумывает техническую реализацию декораций. Вычерчивает планы и составляет спецификации по материалам для строительства декораций на основе словесного описания или эскизов.

Бутафор — имитирует на готовых декорациях все виды поверхностей: штукатурки, кирпичной кладки, мраморных колонн, мороза на окнах и т. п.

Дизайнер звука — занимается созданием звуковых спецэффектов, а также звуков, не имеющих соответствующего аналога в природе или которые невозможно записать. Например, звук, издаваемый динозаврами.

Звукооформитель — специалист по записи синхронных шумов. Имитирует и воспроизводит синхронно изображению необходимые звуки. Например, шаги человека, бег лошади, поцелуи и прочие шумы, воспроизводимые человеком и живыми существами.

Ассистент оператора — выполняет фокусировку объектива камеры на необходимых по замыслу объектах. В его функции входит предварительный замер рулеткой дистанции и перевод плоскости резкости объектива в процессе съёмки в случае движения камеры или смены главного объекта. Кроме того, ассистент оператора выполняет измерение цветовой температуры съемочного освещения и осуществляет подбор конверсионных светофильтров.

На российской территории премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Картина «Понизовая вольница» Владимира Ромашкова снята по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился этот фильм всего семь минут.