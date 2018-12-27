Москва, 27 декабря, 2018, 09:42 — ИА Регнум. При выборе ингредиентов для всенародно любимого новогоднего салата «оливье» следует обращать внимание на даты консервации продуктов, а также на состав таких компонентов блюда, как «Докторская» колбаса. Полный перечень рекомендаций опубликован на сайте Роскачества.

KRiemer Салат

Эксперты обращают внимание, что при выборе консервированного горошка необходимо удостовериться, что продукт произведен с конца мая по конец июля. В Роскачестве напомнили, что огурцы обычно маринуются с мая по октябрь, а в состав «Докторской» по традиционной рецептуре входят лишь говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи.

Кроме того, покупателям стоит обращать внимание на внешний вид картофеля для салата — клубни должны быть сухими, целыми и правильной формы.

Также на сайте Роскачества приводится один из традиционных рецептов «оливье», в который входят соленый и свежий огурец, отварные картофель и морковь, копченая утиная грудка, куриные и перепелиные яйца, красная икра и вареный рак, а также майонез для заправки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества изучили мандарины на российских прилавках и признали все фрукты в целом безопасными вне зависимости от страны их происхождения.

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