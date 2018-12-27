Киев, 27 декабря, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Россия ограничит поставки дизельного топлива на Украину в случае, если Украина предпримет попытку захватить Донбасс, заявил бывший председатель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж 26 декабря в эфире телеканала «1+1».

Ural-66 Вагон-цистерна для нефтепродуктов

"Если начнутся широкомасштабные операции, они будут нам ограничивать все поставки», — подчеркнул Маломуж.

Украинская сельскохозяйственная и военная техника зависимы от российского топлива. 40% солярки импортируется из России и ещё 40% из Белоруссии, но вся она произведена из российской нефти, сказано в сюжете телеканала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября 2018 года президент России Владимир Путин одобрил новую редакцию доктрины энергетической безопасности России.

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Украинские СМИ утверждают, якобы в этой доктрине есть секретные пункты, посвящённые Украине.