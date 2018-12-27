Москва, 27 декабря, 2018, 07:10 — ИА Регнум. На Мосбирже 26 декабря рубль по-прежнему пребывал в унынии. С утра он не показывал даже малейшего желания расти, особенно по отношению к евро. Но и настроений на обвал тоже особо не было. К вечеру среды рубль опустился к доллару на 0,36%, а к евро — на 0,43%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Рубль не отреагировал на достаточно важную новость из Минфина. Первый вице-премьер правительства РФ и министр финансов Антон Силуанов заявил в телеинтервью, что Минфин провел переговоры с крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями о том, чтобы они представили в правительство план по сокращению долларовых расчетов со своими потребителями. Если такое произойдет и доля экспортных поставок нефти и газа в Европу за доллары существенно сократится, это будет означать, что доллару как основной валюте экспортеров придется несколько потесниться.

Нефть марки Brent 26 декабря к вечеру начала корректироваться, рост цены составил 9,29%, до $53,9 за баррель. Но рубль проигнорировал даже бурный рост цены нефти.

Минфин смог удачно провести размещение государственных облигаций. Выпуск ОФЗ-ПД 25 083 с погашением в декабре 2021 г. на 7,3 млрд руб. был практически полностью размещен. Средневзвешенная доходность к погашению составила 8,3% годовых. По-видимому, Министерство финансов извлекло уроки из неудачи прошедшей недели, когда несколько выпусков ОФЗ разместить в полном объеме не удалось. Индекс российских гособлигаций RGBI тем не менее живет своей жизнью, и к вечеру среды он упал на 0,09%. Курс евро к доллару в среду незначительно упал на 0,07%. Исходя из восстановления цены на нефть, прогноз по курсу доллара на сегодня, 27 декабря, остается на уровне в 68−69 руб., а по курсу евро — на уровне в 78−79 руб.

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