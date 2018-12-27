Лондон, 27 декабря, 2018, 06:27 — ИА Регнум. Наследник престола Великобритании принц Уэльский Чарльз заявил, что ему нравятся русские православные церковные песнопения, сообщает газета The Guardian.

British Council Sri Lanka Принц Чарльз

Чарльз заявил, что ему понравились те песни, которые исполнялись на его свадьбе с герцогиней Конуольской Камиллой. Принц добавил, что любовь к музыке и музыкальный вкус ему привили во время учебы в школе Гордонстоун. По словам Чарльза, его учили музыке педагоги, сбежавшие от Холокоста из Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря стало известно, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл умеет танцевать балет и испанский танец сапатео. Также она занимается кикбоксингом и знает испанский и французский языки.