Улан-Удэ, 27 декабря, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Юный герой, ученик Новоильинской школы Заиграевского района Бурятии Кирилл Журавлёв 26 декабря побывал на Кремлёвской ёлке в Москве.

Egov-buryatia.ru Юный герой из Бурятии Кирилл Журавлёв

Школьник, спасший одноклассника, вошёл в число приглашенных на ёлку детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Кирилл Журавлёв награждён медалью «За мужество в спасении». Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования и науки Бурятии, мальчик спас одноклассника, провалившегося под воду на тонком льду речки Ильинка.

«Спасти жизнь близкому другу Кириллу помогла не только смелость, но и неплохая физическая подготовка: c пяти лет парень серьёзно занимается спортом. По словам родителей Кирилла, после случившегося он всерьёз задумывается о профессии спасателя», — говорится в сообщении республиканского минобрнауки.

Напомним, в феврале 2018 года Кирилл Журавлёв вместе с одноклассником возвращался домой из школы. Дети решили сократить 1,5-километровый путь и срезать его по льду речки Ильинки. Не дойдя до берега, одноклассник одной ногой провалился под лёд и застрял. Оказалось, что школьники забрели в полынью, припорошенную свежим снегом. Лёд вокруг попавшего в беду ребёнка начал трескаться. Девятилетний Кирилл, скинув рюкзак, стал откапывать снег, под которым была наледь, и тянуть друга за руку. Ему пришлось применить немалую силу, чтобы спасти мальчика. Когда перепуганный одноклассник оказался на поверхности, оказалось, что у него слетел ботинок. Кирилл и здесь не бросил товарища, помог ему дойти до дома.

12 декабря 2018 года, в День Конституции, Кирилл Журавлёв получил награду «За мужество в спасении».

Читайте также: Братья-герои из Омской области попали на Кремлёвскую ёлку