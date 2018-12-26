Братья-герои из Омской области попали на Кремлёвскую ёлку

Москва, , 13:18 — REGNUM Братья Андрей и Денис Любимовы из Омской области, которые летом 2018 года спасли из огня двоих детей, попали на Кремлёвскую ёлку. Праздник проходит сегодня, 26 декабря, в Москве.

Всего на Кремлёвскую ёлку отправились 82 ребёнка из Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, это отличники учёбы, победители творческих конкурсов, олимпиад, спортивных состязаний, а также дети, находящиеся под опекой, в приёмных семьях, оставшиеся без попечения родителей.

Посчастливилось попасть на президентскую ёлку и братьям-героям Любимовым из Кормиловского района — Андрею и Денису. Для них поездка в Москву — награда за проявленное мужество при спасении маленьких детей из пожара.

«Нас с братом наградили за то, что мы вытащили мальчика и девочку из начинающегося пожара. Нам стало очень жалко детей, поэтому мы побежали их спасать. Сейчас мы дружим с ними. Вернёмся из Москвы — расскажем им про Кремлёвскую ёлку», — сказал Денис Любимов.

Делегация из Омской области отправилась в столицу 24 декабря, вернутся дети 28 декабря. В Москве для них организована культурная программа, включающая посещение Измайловского Кремля, Государственного исторического музея и Государственной Третьяковской галереи.

Финансирование поездки производится за счёт средств федерального и областного бюджетов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Денис и Андрей Любимовы совершили подвиг 13 июня 2018 года. В этот день произошёл пожар в двухквартирном частном доме в селе Юрьево Кормиловского района. Братья проходили мимо и увидели в окне женщину с ребёнком на руках. Андрей Любимов выбил окно и достал двухлетнюю девочку, а его брат помог выйти на улицу шестилетнему мальчику.

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25 октября 2018 года губернатор Омской области Александр Бурков наградил братьев-героев. Они получили медали Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».