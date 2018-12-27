Нижний Новгород, 27 декабря, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Дольщики, вложившие свои деньги в строительство жилого комплекса «Новинки Smart City» в Богородском районе Нижегородской области, но так и не дождавшиеся своего жилья, не успев порадоваться, что за решение проблемы взялись областные власти, обнаружили новый шокирующий препон. В преддверии нового года активисты в группе дольщиков ЖК обнародовали открытое обращение, в котором сообщают, что в суде без движения остаются заявления от Минстроя России и АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» на замену застройщика, без удовлетворения которых нельзя начать достройку. Причиной этого стало то, что к заявлениям не приложены уведомления арбитражному управляющему. Дольщики возмущены, что федеральное ведомство и областная госкомпания подошли к вопросу формально. Дольщики, входящие в группу пострадавших от действий первоначального застройщика, не верят, что заявители успеют устранить недочёты до оговоренного судом срока — 15 января 2019 года, ведь впереди новогодние каникулы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Напомним, изначально застройщиком ЖК выступало ООО «Квартстрой Центр», которое с марта 2018 года обанкрочено, а работы свернуло ещё раньше, оставив без жилья порядка 1,8 тыс. дольщиков. На сегодня возведены 25 домов разной степени готовности, еще девять объектов находятся на стадии котлована.

В сентябре 2018 года губернатор Глеб Никитин заявил о создании регионального оператора, который займётся достройкой проблемного комплекса, им было выбрано АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству». Чуть позднее областные власти сообщили, что в финансировании строительства примет участие ПАО «Сбербанк», который открыл для нового застройщика кредитную линию на сумму 2,2 млрд рублей.

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В начале декабря 2018 года в рамках собрания кредиторов была одобрена передача имущества новому застройщику, но с условием, что он примет на себя обязательства по долевым договорам. Тогда же замгубернатора Сергей Морозов на одном из совещаний заявил, что «в первом квартале 2019 года необходимо решить вопрос с проектно-изыскательными работами», а уже к концу третьего квартала — выйти на положительное заключение экспертизы. Он также добавил, что вопрос достройки ЖК «находится на постоянном контроле правительства региона».

Позднее Минстрой РФ отправил заключение о возможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение стать приобретателем в рамках дела о несостоятельности ООО «Квартстрой-Центр», в Арбитражный суд региона.

«Согласно пп. 1 п. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, к заявлению прилагаются: уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. В материалах по настоящему делу отсутствуют уведомления о вручении или иные документы конкурсному управляющему», — отметил в своём определении суд и оставил заявление без движения, дав срок на устранение — до 15 января 2019 года.

С такими же сроками без движения осталось и заявление будущего нового застройщика, чьим учредителем являются областные власти.

Именно эта очередная задержка, не дающая начать достройку, и стала для долевых участников последней каплей.

«Без движения остаются заявления на замену застройщика от МС России и АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству». Причина проста и одновременно убийственная — к заявлениям не приложены уведомления нашему арбитражному управляющему. Оцените несоответствия масштаба заявителей и проблемы — МИНИСТЕРСТВО ВСЕЙ РФ и муниципальное учреждение — и нет простых бумажек, формальностей, по своей сути. У инициативы нет слов. Что это? Как это расценить? Это же смешно, если не было так страшно, если это просто ошибка «дворецкого», а если это специальное затягивание сроков, это уже просто страшно и ни капли не смешно!» — написали в открытом обращении представители Совета МОО «Смарт Сити» и напомнили властям, что за каждым сообщением группы стоят «тысячи людей, выживающих из последних сил».

Сообщение без внимания не оставили и дольщики, которые шокированы формальным подходом к их проблеме и удивлены, что такие мощные ведомства не выполнили элементарных задач, по сути, затянув сроки:

«Неужели нельзя было просто быстренько написать это заявление? Что за формализм?»

«Неужели нельзя было быстренько отправить эти заявления АУ и донести эти уведомления в суд, работы на один день по сути. Моё мнение, сроки тянут и не удивлюсь, если в новом году нас неприятно чем-то удивят»

«Ждём решительных действий от власти. Тем более, что Морозов С. Э. сам утвердительно сказал недавно, что никаких заминок, застройщик должен зайти в декабре, вот и пусть обьясняется, почему так произошло. Пусть вставит люлей виновникам…»

«До 15 января? Это ж кто будет исправлять в праздники?»

«Сначала Квартстрой сроки переносили, теперь власть. Очередной перенос».

«МС РФ что в первый раз подает такие документы? Они не могли не знать о составе подаваемых доков. У них там уборщица баба Клава документы готовила?»

«Мы с женой уже давно ни в какие обещания и сроки тем более не верим, наелись».

«Это просто кошмар! Да сколько можно издеваться над людьми!!! Спасибо за подарочек к Новому году».

«Кто ответственный за эти бумажки?»

«Настоящая халатность! За которую в очередной раз никто не понесет ответственности».

«Грустно, обидно! Из-за какой-то ошибки новогоднее настроение коту под хвост. Может пора заставить отвечать ответственных?»

«Нижний Новгород — это столица долгостроев!»

«Помнится, Никитин грозился, что кто-то должностей может лишиться если, что не так. Может, пора уже парочке головотяпов пинка дать с их удобных кресел?»

Некоторые долевые участники строительства долгостроя предлагают идти на приём к губернатору, а, если до 15 января виновные не устранят недочёты в документах, — выходить на митинги, пикеты и снова писать письма.