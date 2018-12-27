Нью-Йорк, США, 27 декабря, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уклонился от призыва в армию в 1960-е годы благодаря связям своего отца, утверждает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Газета сообщает, что отец Трампа воспользовался своими связями, чтобы якобы достать для сына фальшивый диагноз ортопеда. В своих утверждениях газета ссылается на сведения от дочерей нью-йоркского ортопеда Ларри Браунстайна, который скончался в 2007 году.

Они заявляют, что Браунстайн часто рассказывал своим детям, что поставил сыну Фреда Трампа фальшивый диагноз в 1968 году.

Благодаря этому диагнозу, сообщает издание, Дональд Трамп и уклонился от службы в армии. Однако, кроме свидетельств дочерей врача, газета не располагает никакими более достоверными сведениями.

Сама The New York Times отмечает, что документов, подтверждающих хотя бы факт осмотра Бернстайном будущего американского президента, у них нет.