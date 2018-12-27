Казань, 27 декабря, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Согласительная комиссия госкомитета по тарифам Татарии предварительно согласовала повышение стоимости проезда в общественном транспорте Казани, которого добивались исполком города и автоперевозчики, но снизила запрашиваемую планку на один рубль — до 27 вместо 28 рублей. Окончательно установить новый предельный тариф, выше которого с нынешних 25 рублей автоперевозчики не смогут поднять цену, должны принять на заседании правления комитета. Позиция мэрии по вопросу роста тарифов, увеличение расходов с нового года, — всё это вызвало недовольство горожан, и тема стоимости проезда стала одной из самых обсуждаемых на сегодня. Горожане возмущены и грустно шутят, что «жалели песика и хвост купировали по частям», имея в виду себя, ведь уже сейчас говорят, что нового тарифа хватит лишь на год, и в 2019 году снова встанет вопрос повышения стоимости проезда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Д. Сагдеев Автобус. Казань

Напомним, с обращением о повышении тарифа на общественные перевозки в госкомитет обратились исполком Казани и автоперевозчики, выразив консолидированную позицию по этому вопросу и предложив поднять цены до 28 рублей вместо сегодняшних 25 рублей. В обращении авторы ссылались на рост расходов на топливо, необходимость обновить подвижной состав и инфляционные процессы.

Последнее изменение тарифов с 20 до 25 рублей произошло в столице Татарии в марте 2016 года, тогда перевозчики также настаивали на росте до 28 рублей. В октябре 2018 года также ходили разговоры среди компаний-перевозчиков, что реальнее был бы тариф 33 рубля, который бы помог компенсировать растущие расходы.

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26 декабря 2018 года мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции прокомментировал журналистам ситуацию, заявив, что «увеличение стоимости проезда неизбежно», и добавил, что Казань — единственный город в Поволжье, где возят льготников всеми видами транспорта.

«Нам приводили в пример Самару (где ездят на наших старых красных автобусах), там из 1100 автобусов только 430 или 470 возят льготные категории граждан, у остальных нерегулируемые тариф — это «пазики» и «газели». У нас три года не повышался тариф, ГСМ, зарплата, сегодня не хватает 250 водителей. Среди 870 водителей 520 — приезжие из ближнего зарубежья. Мы не являемся самым дорогим городом по цене за проезд в то же время», — словно в оправдание за предстоящий рост расходов горожан заявил Метшин.

В тот же день согласительная комиссия госкомитета по тарифам Татарии предварительно согласовала рост стоимости проезда в общественном транспорте, но не до 28 рублей, а до 27 (при наличном расчёте), исключив экономически необоснованные расходы на 2,3 млрд рублей. Хотя уже сейчас поговаривают, что тарифа «хватит» лишь на год и в 2019 году его снова нужно будет пересмотреть.

На заседании комиссии уточнялось, что при расчёте электронными проездным цена поездки будет на уровне 25 рублей, а разовый проезд при оплате билетом длительного пользования, рассчитанным на 100 поездок, — 18 рублей. Некоторые казанские СМИ окрестили этот шаг «билетным компромиссом», но горожане не согласны с этим. Протест у жителей вызвала также предполагаемая отмена проездных на 50 поездок, что действовала ранее и позволяла платить в этом случае по 15 рублей за проезд, и ввод вместо этого проездного на 100 поездок. Теперь за длительный проездной горожанам нужно будет уплатить 1,8 тыс. рублей (за 100 поездок), а не 750 рублей, как было ранее.

Обсуждение вопроса стоимости проезда в соцсетях идёт довольно бурно:

«Проездной на 100 поездок стоимостью 1800 рублей — это ДОРОГО и непрактично. Столько не накатаешь! Его буду брать единицы. Редко кому не хватало в месяц проездного на 50 поездок. Вот, если бы его на два-три вида транспорта использовать можно было, проездной на 100 поездок, как в Москве карты «Тройка», то это было бы справедливо. А так это одно название — проездной».

«А еще иногда транспорт ломается и деньги никто не возвращает (тем более на карту). Кто это учел? Никто, ведь это проблема не перевозчика, а пассажира».

«Это не просто дорого. Это такая форма издевательства, как бы есть проездной, но он никому не нужен за такие деньги. Комитет по тарифам — уволить в полном составе».

«Было в месяц 750 рублей, стало 1 800. Даже если ездить по 25 рублей, брать в среднем 20 рабочих дней в месяц по 50 рублей, получается 1 000. Кого они пытаются обмануть? Чтобы потратить 100 поездок в месяц, нужно ездить по три раза в день, включая выходные. Вместо аттракциона, если только».

«Заменить проездной за 750 рублей проездным за 1800 рублей (+140%) — это ж насколько надо быть оторванным от потребностей и запросов людей. Ощущение, что только ради этого все и затевалось».

«Это полная некомпетенция в области перевозок. 22 рабочих дня — это 44 поездки минимум. А тут 100…»

«Цену растут на всё. Только зарплата не растёт».

«Жалели песика и хвост купировали по частям».

«И рыбку съесть, и кости сдать! Покупка проездного — это предоплата, вам население даёт кредит, причем без процентов! Поэтому остаток поездок должен быть без ограничения по времени использования! Или безлимитное количество на месяц! Дайте пассажирам выбор».

Окончательное решение по тарифам должно будет принять правление госкомитета, дата заседания пока неизвестна.