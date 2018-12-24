Без скидки на штраф, без 10% льготников: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 14:17 — REGNUM

На прошедшей неделе в Татарии самым обсуждаемым событием, вызвавшем бурные дебаты и дискуссии среди чиновников и горожан, стала инициатива Рустама Минниханова об отмене скидки на штрафы, выставленные за нарушение ПДД, которые оплачены в течение 20 дней. Глава региона обосновал своё предложение в том числе недобором 3 млрд рублей в бюджет, назвав скидку — «чисто популистским шагом», поручив правительству и депутатам региона «выйти с инициативой» на федеральный уровень. Один из авторов закона о скидке, депутат Госдумы (фракци «Единая Россия») Вячеслав Лысаков, назвал задумку «политической провокацией», которая может стать «детонатором общественного недовольства». Депутат добавил, что автор инициативы не подумал о росте нагрузки на суды и приставов и о том, что автомобилисты воспримут этот шаг как «залезание в карман и ограбление».

Начальник Госавтоинспекции Татарии Ленар Габдурахманов заявил, что в республике и «до послабления исправно платили штрафы, а в случае принятия инициативы Рустама Минниханова появятся дополнительные деньги на дорожную инфраструктуру». У жителей региона возникло предложение: «Ввести другой эквивалент наказания: отменить денежные штрафы и ввести административный арест за нарушения ПДД. Потому что важны не деньги, а безопасность».

Подготовка к предстоящим выборам в Госсовет Татарии, которые пройдут осенью 2019 года, набирает обороты. Единороссы республики анонсировали намерение оценить эффективность своих депутатов через специальный рейтинг. В «рейтинге депутатской деятельности» будут участвовать все члены партии, а «выставлять оценку» будут избиратели. Эксперты назвали этот шаг инструментом пиара на фоне падения популярности партии после пенсионной реформы, предполагая, что в партии и так знают, какие из депутатов «раздражают избирателей». К слову, глава фракции «Единой России» в республиканском парламенте, вице-спикер Юрий Камалтынов заявил, что после выборов в парламент региона «могут войти какие-то новые политические силы». Уже известны планы Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) заявиться на эти выборы, персоналии планируется объявить в январе — начале февраля 2019 года.

Прошедшая большая пресс-конференция Владимира Путина, состоявшаяся 20 декабря 2018 года, обошлась без вопросов из Татарии, но между тем журналисты готовились привлечь внимание президента, в том числе и весьма провокационными плакатами. На одном из них было написано «Татары — бай-бай?». Журналист, державшая его, отметила, что всего лишь хотела «задать вопрос о будущем Татарстана и каким его видит Владимир Владимирович».

Заседание Госсовета РТ — последнее в 2018 году — не обошлось без скандалов. За счёт установления имущественного ценза с 1 апреля 2019 года число получателей социальной поддержки в регионе сократят — на 10%, до 630 тыс. человек. Бурное обсуждение вызвала отклонённая профильным комитетом поправка депутатов-коммунистов в закон о платных парковках. Ею предлагалось увеличить время, когда муниципальные парковки бесплатны, введя начало не с 21:00, а с 19:00. Также депутат Артём Прокофьев предложил разрешить парковаться бесплатно по субботам. Инициатива не нашла поддержки в профильном комитете, впрочем, как и предложение о бесплатной парковке для ветеранов.

На заключительном в 2018 году заседании депутаты подвели и итоги посещаемости. Оказалось, что самыми злостными прогульщиками стали владелец крупного подрядчика, получившего госзаказ на строительство второй очереди космодрома «Восточный» в Приамурье ООО «ПСО «Казань» Равиль Зиганшин и находящийся под следствием экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин. Кроме этого, свыше 50% членов республиканского парламента из 100 человек хотя бы раз, но пропустили парламентские заседания.

В сфере экономики произошло много важных событий: утверждён единый тариф по обращению с ТКО — 439 рублей за кубометр мусора, Татария и Кемеровская область подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года, стоимость проезда в общественном транспорте Казани с нового года может вырасти с 25 до 28 рублей, также стало известно, что в столице Татарии не обойтись без повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение — кто-то же должен оплатить 10-летнюю инвестиционную программу МУП «Водоканала» стоимостью 44 млрд рублей. Помимо этого, в регионе прошёл XIII съезд Совета муниципальных образований, где прозвучало, что развитию муниципальных образований мешает «хроническая зависимость от республиканского бюджета», а глава совета Экзам Губайдуллин напомнил, что ранее уже неоднократно предлагалось оставлять в местных бюджетах «хотя бы небольшую долю от налога на прибыль и на имущество юридических лиц», однако ни одного законного акта об этом так и не было принято.

А на заседании клуба инвесторов Рустам Минниханов отчитал чиновников Ивана Гущина — председателя комитета РТ по охране объектов культурного наследия —обвинив их в излишней строгости к потенциальным инвесторам: «Поведение ваших работников такое, как будто вы — Брестская крепость, а инвестор — какие-то фашисты, которые хотят что-то у нас отобрать. Я понимаю, что у вас есть должностные обязанности по сохранению исторических памятников. Но так работать с инвесторами нельзя: пусть лучше разрушится, но никому ни одного сантиметра не отдадим! Вы как гестапо». Досталось и министру экономики РТ Фариду Абдулганиеву, похвалившемуся, что его министерству удалось выбить из Минэкономразвития РФ дополнительно 400 млн рублей на развитие промплощадок. На это Минниханов заявил подчинённому — «ты как какой-то шоумен, себя пиаришь!» и добавил: «В Москву съездил, какое-то письмо отвез, но плотного контакта с бизнесом у тебя нет».

Вопрос школьных конфликтов, которых в 2018 году в Татарии было существенно больше, чем в 2017 году, обсудили на республиканском родительском интернет-собрании. Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов снова заявил, что «такие конфликты, я считаю, надо рассматривать как инспектор ГАИ: если виноваты обе стороны, то и наказаны должны быть оба», и добавил, что «важно быть терпимыми и корректными друг к другу».

Печально известный в Казани аварийный Мергасовский дом, жильцов которого власти пытаются выселить на окраину, а те протестуют, — снова в медиаповестке недели. Жильцы дома теперь остались не только без отопления, но и без воды.

«Сейчас трое из девяти собственников-«отказников» продолжают жить в Мергасовском доме, обогревая свои квартиры, примерно как жители блокадного Ленинграда. Остальные зимуют у родственников и знакомых, а тем временем в их квартиры наведываются мародеры», — пишет казанское издание.

Кадровый экспорт из Татарии в Дагестан завершился трагедией. Советник бывшего министра экономики Татарии, а ныне премьер-министра Артёма Здунова — экс-глава НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Андрей Афонин найден мертвым в гостинице. В казанских СМИ строят версии о том, что же произошло с 47-летним чиновником. Среди основных версий — проблема с сердцем, которая беспокоила его последние годы. При этом неофициальные источники рекомендуют журналистам не искать «криминального следа», так как, по их мнению, его там нет.

Инициатива Минниханова

Среди самых обсуждаемых тем недели была инициатива Рустама Минниханова об отмене 50-процентных скидок на штрафы за нарушение Правил дорожного движения, которые действуют в случае оплаты не позднее 20 дней с даты вынесения постановления.

Напомним, 17 декабря на совещании по вопросам реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в республике, сокращению числа ДТП и снижению тяжести их последствий министр внутренних дел по РТ Артём Хохорин отметил, что за 2018 год в регионе удалось в два раза снизить количество мест концентрации ДТП, а к 2024 году планируется сократить число таких мест в республике до 86.

«Продолжается последовательное снижение показателей аварийности в республике. Темпы сокращения числа погибших при ДТП одни из самых высоких среди регионов ПФО», — добавил он и затронул тему своевременной оплаты штрафов.

Он заявил, что «чаще всего суды выносят решения об удвоении суммы штрафа», но «однако платить торопятся не все: исполняемость подобных судебных решений составляет 72 процента», то есть каждый третий продолжает не платить.

На это Рустам Минниханов отреагировал достаточно резко, заявив, что система скидок, принятая в 2016 году, при оплате штрафов себя не оправдывает: «Статистика показывает, что мы из-за этого только за 2018 год теряем 3 млрд рублей, которые могли бы направить на ремонт дорог, реализацию мероприятий по БДД. Принципиального улучшения собираемости штрафов мы не увидели, порядка больше не стало. Человек нарушил — значит, должен заплатить установленный штраф».

Минниханов предложил через республиканский парламент выйти с инициативой на российское правительство, на зампредседателя правительства Максима Акимова, добавив, что «нужно к нему в том числе обращение подготовить…» Помимо этого глава Татарии назвал скидку «чисто популистским шагом».

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Зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автор закона о предоставлении автомобилистам скидки Вячеслав Лысаков («Единая Россия») воспринял предложение из Татарии как «политическую провокацию» и сравнил с «детонатором общественного недовольства».

"Это один из немногих законов, за которые люди благодарят власти. Скидка дает людям немного вздохнуть на фоне повышения НДС, цен на ЖКХ и увеличения пенсионного возраста», — цитирует Лысакова издание «Коммерсантъ».

Депутат Лысаков добавил, что автор инициативы не подумал о росте нагрузки на суды, приставов и о том, что автомобилисты воспримут этот шаг как «залезание в карман и ограбление».

"Я уверен, что люди воспримут предложение Татарстана крайне негативно — как залезание в карман и ограбление автовладельцев. Осталось только вернуться к нулевому промилле. Тогда весь этот комплект может стать детонатором общественного недовольства, и у нас будет «как в Париже», — заключил Вячеслав Лысаков.

Между тем глава Госавтоинспекции Татарии Ленар Габдурахманов заявил, что в республике и «до послабления исправно платили штрафы, а в случае принятия инициативы Рустама Минниханова появятся дополнительные деньги на дорожную инфраструктуру».

У жителей региона возникло предложение: «Ввести другой эквивалент наказания: отменить денежные штрафы и ввести административный арест за нарушения ПДД. Потому что важны не деньги, а безопасность».

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В преддверии выборов в Госсовет

Осенью 2019 года в Татарии будут выбирать 100 депутатов в Госсовет республики, но лишь к концу 2018 года начались какие-то заявления от потенциальных участников и некоторая активность в этом направлении. Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) поделился планами заявиться на эти выборы, персоналии планируется объявить в январе — начале февраля 2019 года. Об этом председатель президиума Фарит Закиев сообщил на заседании общественного движения «Советы общественной самоорганизации РТ» 19 декабря.

Глава фракции «Единой России» в республиканском парламенте, вице-спикер Юрий Камалтынов добавил, что после выборов в парламент региона «могут войти какие-то новые политические силы».

Некоторую смекалку в выборе пиар-инструментов проявили в отделении «Единой России». Все народные избранники будут участвовать в «рейтинге депутатской деятельности», в рамках которого парламентариям смогут «выставлять оценку» избиратели. При этом участвовать в рейтинге будут и депутаты Госсовета из числа единоросов, и муниципальные депутаты, которых в регионе свыше 6 тысяч.

Профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев, комментируя задумку единоросов, отметил, что рейтинг нужен им для того, «чтобы навести порядок в своих рядах».

"Это, очевидно, связано с предстоящими выборами и падением популярности партии после пенсионной реформы», — цитирует эксперта издание «Коммерсантъ».

Сергеев также добавил, что эти выборы для партии простыми не будут, так как на них также «наложится повышение НДС и тарифов ЖКХ», а рейтинг мог бы помочь «избавиться партии от некоторых фигур», в том числе тех, кто «пропускает заседания по «уважительным» причинам»: «Но я думаю, в «Единой России» и так знают тех депутатов, которые вызывают раздражение у избирателей».

Экономика недели

Ряд неприятных событий ждёт жителей Татарии в новом году, но проанонсировали их на прошедшей неделе. Во-первых, ожидается рост стоимости проезда в общественном транспорте Казани — с 25 до 28 рублей. В этот раз у исполкома и автоперевозчиков сложилось единое мнение, и они обратились в госкомитет РТ по тарифам. Теперь ведомство должно за 30 дней принять решение и обосновать свою позицию.

«Запросить еще время мы можем, если не хватает каких-то документов. Это нужно для того, чтобы мы успели изучить документы, а тариф был выверенный и обоснованный», — цитирует пресс-секретаря комитета Гульзаду Кычакову издание Inkazan.

Напомним, тариф с 20 до 25 рублей вырос в апреле 2016 года, но тогда автоперевозчики заявляли, что, по их мнению, реальный тариф — это 28 рублей. Согласительная комиссия госкомитета по тарифам два года назад одобрила рост лишь до 25 рублей.

Ещё одни расходы, которые могут вырасти, — это тариф на водоснабжение и водоотведение, ведь кто-то должен оплатить 10-летнюю инвестиционную программу МУП «Водоканала» стоимостью 44 млрд рублей.

Прошение о повышении тарифа в тот же тарифный госкомитет поступило от мэрии Казани. Обосновали это «тяжелой ситуацией с сетями» и необходимостью обеспечить город качественной водой.

«У нас есть обращение мэра: в связи с тяжелой ситуацией с сетями рассмотреть вопрос повышения тарифа за счет прочих источников», — цитирует главу комитета Александра Груничева издание «Реальное время».

Груничев отметил, что его ведомство «будет давать рекомендации о готовности поддержать обращение в меру возможностей», но «не за счет населения».

И третье «нововведение» по тарифам — это увеличение «мусорного» платежа в свете перехода на новую схему обращения с отходами ТБО.

«Накануне госкомитет РТ по тарифам принял единый тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами для западной и восточной зон республики в размере 439,03 рубля за один кубометр мусора (с НДС). Региональный оператор западной зоны ООО «УК ПЖКХ» просил госкомитет РТ утвердить тариф в размере 568,16 рубля за кубометр мусора (с учетом НДС), регоператор восточной зоны ООО «Гринта» — в размере 538,92 рубля за кубометр», — пишет газета «Бизнес-онлайн».

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Татария продолжила налаживать отношения с «соседями». На прошлой неделе Рустам Минниханов и глава Кемеровской области, прибывший с делегацией в Казань, Сергей Цивилев подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает тесное взаимодействие регионов в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. В ближайшее время будет разработана «дорожная карта», в которой распишут конкретные шаги сотрудничества на ближайшие три года.

«Кемеровская область — это мощный регион, флагман угольной промышленности нашей страны. Здесь сконцентрировано 90 процентов экспорта российского угля и 14 процентов стали. Экспортный потенциал очень серьезный», — заметил Рустам Минниханов и предложил проработать вопрос о производственной кооперации между регионами, особенно в области химии и нефтехимии, машиностроения, медицины, фармацевтики, строительства.

Из интересных событий сферы экономики можно также отметить XIII съезд Совета муниципальных образований.

С основным докладом на съезде выступил председатель Совета муниципальных образований Республики Экзам Губайдуллин.

«Начав доклад с политкорректного пассажа о переходе к «цифровой экономике» и кратко, но емко перечислив достижения районов в этой области и в развитии экономики села, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин перешел к больному вопросу. Он отметил, что развитию муниципальных образований мешает «хроническая зависимость от республиканского бюджета», и напомнил, что ранее уже неоднократно предлагалось оставлять в местных бюджетах «хотя бы небольшую долю от налога на прибыль и на имущество юридических лиц», однако ни одного законного акта об этом так и не было принято», — пишет издание «Реальное время».

В остальном мероприятие прошло в рабочем порядке.

А вот на заседании клуба инвесторов пара чиновников республиканского масштаба получила свою порцию критики уже от главы Татарии.

Главе комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивану Гущину, лишь недавно назначенному на эту должность, досталось за излишнюю строгость к инвесторам.

«Поведение ваших работников такое, как будто вы Брестская крепость, а инвестор — какие-то фашисты, которые хотят что-то у нас отобрать. Я понимаю, что у вас есть должностные обязанности по сохранению исторических памятников. Но так работать с инвесторами нельзя: пусть лучше разрушится, но никому ни одного сантиметра не отдадим! Вы как гестапо», — цитирует Рустама Минниханова издание «Бизнес-онлайн».

А когда управляющий партнер фонда прямых инвестиций и директор промпарка «М7» Руслан Халилов напомнил главе региона беседу трехлетней давности, в которой просил определить от правительства куратора по промышленным площадкам, тот не выдержал и уточнил, что «куратор вообще-то есть — это министр экономики РТ». После этого выступления слово взял тот самый министр экономики Фарид Абдулганиев, похвалившийся, что его министерству удалось выбить из минэкономразвития РФ дополнительно 400 млн рублей на развитие промплощадок.

На это Минниханов заявил подчинённому, что тот «как какой-то шоумен» себя пиарит, и добавил: «В Москву съездил, какое-то письмо отвез, но плотного контакта с бизнесом у тебя нет».

Последняя сессия

Последнее заседание Госсовета Татарии в 2018 году выдалось бурным. Из самых значимых вопросов повестки 19 декабря можно отметить принятие поправок в бюджет-2018, сокращение числа получателей соцвыплат и дебаты вокруг поправок о платных парковках.

Доходная часть бюджета была увеличена на 25,8 млрд рублей, в том числе на 12,4 млрд рублей выросли налоговые и неналоговые доходы.

«Хорошую динамику показали налог на прибыль (больше на 8,5 млрд рублей по отношению к плановым показателям), акцизы (больше на 1,6 млрд рублей), налоги на имущество организаций и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Из федерального бюджета в республику дополнительно поступило 13,4 млрд рублей», — отмечалось на сессии.

Расходную часть бюджета увеличили на 20,3 млрд рублей. Поправки были приняты, после чего бюджет имеет следующие параметры: доходы — 272 млрд 33,6 млн рублей, расходы — 281 млрд 430,7 млн рублей, дефицит — 9 млрд 397,1 млн рублей (уменьшился на 5 млрд 481,5 млн рублей).

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Следующий вопрос, который заслуживает внимание, — это ввод имущественного ценза для получателей социальных выплат.

«Законопроект разработан в целях усиления адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки и совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, претендующих на их получение», — заявила глава комитета по социальной политике, один из соавторов законопроекта Светлана Захарова, представляя документ.

Законом предлагается, прежде чем выделять меры поддержки, оценивать уровень имущественной обеспеченности семьи или гражданина.

«Введение такого критерия оценки нуждаемости позволит оценивать не только уровень доходов, но и имущественное положение тех, кто обратился за мерами социальной поддержки, и предоставлять их действительно нуждающимся гражданам», — считает Захарова.

Инициатива в итоге была одобрена, и с 1 апреля 2019 года число получателей госпомощи снизится на 10%, до 630 тыс. человек.

Особо бурными вышли дебаты по поправкам, предложенным депутатами-коммунистами в закон о парковках, затрагивающие интересы Казани. Член фракции КПРФ Артем Прокофьев настоял на том, чтобы его поправки были рассмотрены на заседании парламента. Он предложил на платных парковках предоставлять бесплатную услугу не с 21:00 до 7:00 в рабочие и субботние дни, как это есть сейчас, а с 19:00 до 7:00, а также в субботу, и дать право бесплатной парковки ветеранам.

Председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев на предложение возразил, что поправка «не согласуется с заявленной целью законопроекта, который призван обеспечивать эффективность дорожного движения», и добавил, что владельцем парковок является муниципалитет Казани и он «может по своему усмотрению в зависимости от ситуации улучшать положение по парковкам».

Депутат-коммунист также предложил исключить норму, в которой идёт речь о возможном введении временных ограничений и прекращении движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения. По мнению Артема Прокофьева, эта норма даёт возможность властям вводить ограничения по разным критериям, в том числе по экологическому классу автомобиля.

В итоге спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин высказался о необходимости доработки документа в дальнейшем, «чтобы не осложнять жизнь правоприменителям и гражданам, пользующимся автомобилем».

Кроме того, на прошлой неделе подвели итоги посещаемости депутатами «рабочих мест», и оказалось, что свыше половины из них хотя бы раз, но пропускали заседание.

«Самыми злостными нарушителями дисциплины остаются депутаты «Единой России» — занятый стройками глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин и бывший руководитель Татфондбанка Роберт Мусин, находящийся под следствием. Спикер Фарид Мухаметшин отнесся к их пропускам с пониманием, но в отношении остальных парламентариев сказал, что ему «трудно объяснить такое количество пропущенных заседаний», — пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, с марта 2017 года Роберт Мусин находится под следствием по делам обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка». Почти весь 2017 год он провёл в СИЗО, а с января 2018 года находится под домашним арестом. Ущерб от тех дел, что ему вменяется, уже превысил 50 млрд рублей, при этом долги самого ТФБ перед кредиторами превысили 166 млрд рублей.

Татары на большой пресс-конференции Путина

20 декабря 2018 года прошла большая пресс-конференция Владимира Путина, но в этот раз слово журналистам из Татарии не дали, хотя привлечь внимание президента они всё же попытались.

У корреспондента информагентства Chelny-byz.ru Анны Перебаскиной в руках был плакат с провокационной надписью «Татары — бай-бай?».

«Хотели задать вопрос о будущем Татарстана — каким его видит Владимир Владимирович?» — отметила она.

Известно, что среди тем, которые республиканские журналисты также хотели затронуть при общении с главой государства, была ситуация с употреблением алкогольных напитков в регионе, строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, престиж рабочих специальностей. Планировали они также пригласить главу государства посетить Казань в 2019 году.

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Школьные конфликты

В последние полгода всё чаще Татария мелькала в федеральной информповестке в связи со школьными конфликтами. То педагог с 34-летним стажем в школе Бугульмы, сорвавшись на старшеклассника, угрожает, что тому «морду намоют и калекой оставят», то в Набережных Челнах учитель «схватила за руку» школьницу так, что у неё зафиксировали ушиб мягких тканей предплечья, или вот в кадетской школе Казани ученицу педагог довёл до истерики своими криками.

Вопрос школьных конфликтов разобрали на республиканском родительском интернет-собрании.

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Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов снова заявил, как и при разборе одного из конфликтов:

«Такие конфликты, я считаю, надо рассматривать как инспектор ГАИ: если виноваты обе стороны, то и наказаны должны быть оба. У нас почему-то виновата всегда только одна сторона, и все набрасываются на нее. Конечно, недопустимо, когда конфликт в классе переходит в рукоприкладство, но чаще бывает, что кто-то кому-то что-то сказал, началась перепалка. Мы все были учениками, и никто из нас — ни отличники, ни троечники — не был в школьные годы ангелом. Понимание своих ошибок приходит с годами. Но учитель на то и учитель, чтобы поладить с учеником. Важно быть терпимыми и корректными друг к другу».

Он также добавил, что в образовательных организациях региона стали чаще обостряться отношения педагогов и детей, и, как следствие, «появляется третий участник конфликта — родители, которые зачастую имеют субъективное мнение, нежели объективное».

А приглашенная на мероприятие бывший педагог-психолог Елена Краснова, которая является мамой двух школьников, отметила, что перед тем как прийти сюда, она спросила у других родителей, что их волнует.

«Многие, как выяснилось, удручены тем, что учителя ставят детям «незаслуженно низкие» оценки. И пугают родителей не сами тройки, а то, как дети болезненно реагируют на отметки», — цитирует Краснову издание «Вечерняя Казань».

Беседа продолжалась 1,5 часа. По его результатам стало известно, что в минобрнауки РТ обсуждается идея проведения в начале каждого учебного года большого съезда представителей школьных родительских комитетов и активистов неформальных родительских сообществ.

Мергасовский дом: борьба продолжается

В центре Казани продолжается противостояние жильцов дома, прозванного Мергасовским, и властями города. Последние требуют выселения из аварийного здания, но часть семей с этим не согласна, ведь вместо привычного центра им предлагают отдалённый микрорайон «Салават Купере».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец одного из помещений в доме № 19/5 по ул. Кави Наджми в г. Казани — памятнике истории и культуры местного значения — попытался через суд обязать власти выполнить реставрационные работы, но суд отклонил притязания, указав, что горадминистрация — лишь один из владельцев помещений, а закон не обязывает его проводить работы по всему дому. Хотя это не помешало властям потребовать от жильцов выселяться.

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Отопление в здании не было уже осенью, власти объясняли это отсутствием технической возможности, а на прошлой неделе в здании пропала и вода, но жильцы пока держатся.

«Сейчас трое из девяти собственников-«отказников» продолжают жить в Мергасовском доме, обогревая свои квартиры, примерно как жители блокадного Ленинграда. Остальные зимуют у родственников и знакомых, а тем временем в их квартиры наведываются мародеры», — пишет издание «Вечерняя Казань», добавляя, что 3 декабря Вахитовский райсуд рассмотрел иск исполкома Казани о переселении ещё одного жильца и принял решение в пользу властей, но тот подал апелляцию и намерен Новый год встречать в своём доме.

А про воду жильца Мергасовского дома говорят, что будут «наверное, топить снег, как в блокадном Ленинграде» и добавляют, что «на войне как на войне».

ЧП в гостинице

В номере гостиницы «Приморская» в Махачкале 21 декабря был найден мёртвым советник бывшего министра экономики Татарии, а ныне премьер-министра Артёма Здунова — экс-глава НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Андрей Афонин. В этом номере 47-летний чиновник проживал после того, как Здунов пригласил его из Казани в Дагестан. Причиной смерти, которая была оглашена, стал сердечный приступ. Признаков насилия не обнаружено.

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Казанские СМИ не оставили происшествие без внимания. Стало известно, что в 2018 году Афонина уже госпитализировали с повышенным давлением.

«Абсолютно уверен, что никакого криминального следа в этой истории нет, что бы сейчас ни писали некоторые журналисты. Это произошло по состоянию здоровья. Другой информации нет», — цитирует высокопоставленного чиновника в правительстве Дагестана издание «Бизнес-онлайн».

Источник также добавил, что «никто советнику Здунова никогда не угрожал расправой» и отметил, что «Афонин, будучи человеком тучной комплекции, много работал, испытывая стрессы и перегрузки».

Другой советник премьер-министра Фатима Ашурбекова отметила, что Афонин был «одним из основных советников Здунова» и через него «проходили практически все вопросы», но преобладающими направлениями его работы были инвестиции и поддержка малого, среднего предпринимательства.

Напомним, Андрей Афонин родился в Казани, по образованию — экономист. Работал в Татсоцбанке, директором филиала АКБ «Заречье», но в 1998 году из бизнеса перешёл в научную и преподавательскую деятельность. В 2015 году Афонин был назначен руководителем НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ».

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