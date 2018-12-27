Вашингтон, 27 декабря, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Гражданка России Мария Бутина, задержанная летом 2018 года в США, пожаловалась российским дипломатам на холод в камере, сообщает пресс-служба посольства России в Соединенных Штатах.

В тюрьме

Сообщается, что тюремная администрация так и не включила отопление в ее камере. Дипломаты отмечают, что Бутина продолжает находиться в полной изоляции уже в течение 36 дней подряд.

Сотрудники посольства поздравили ее с наступающим Новым годом, а также передали ей все добрые пожелания от сочувствующих соотечественников.

«Потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с Марией Бутиной. Продолжаем добиваться ее скорейшего освобождения», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря отец задержанной в США российской гражданки Марии Бутиной Валерий сообщил, что администрация американской тюрьмы отказалась перевести ее на общий режим содержания. По его словам, Бутину до сих пор держат в изоляторе.