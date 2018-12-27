Санкт-Петербург, 27 декабря, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Работы по строительству Лахтинско-Правобережной линии санкт-петербургского метро, прерванные в результате забастовки рабочих, возобновлены, сообщили в пресс-службе администрации города.

Usama Строительство метро в Санкт-Петербурге

«Работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена возобновлены в обычном режиме», — сообщили в администрации.

Уточняется, что Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, взял ситуацию с оплатой труда сотрудникам подрядных организаций АО «Метрострой» под личный контроль.

Для решения этой проблемы вице-губернатор Николай Бондаренко встречался с бастующими в тоннеле неподалеку от будущей станции «Театральная» 26 декабря. Затем Бондаренко провел выездное совещание на объекте с руководством «Метростроя».

Напомним, из-за невыплаты зарплаты подрядчики, которых нанял «Метрострой» на прокладывание Лахтинско-Правобережной линии, объявили голодовку. В акции участвовали 30 человек, которые отказались выйти из шахты после завершения рабочего дня.