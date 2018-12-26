Москва, 27 декабря, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Проверка качества расследований будет проведена Следственным комитетом России в ответ на критику председателя Московского городского суда Ольги Егоровой, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Комментируя заявление Егоровой о том, что «следователи разучились собирать и анализировать доказательства», Петренко объявила о поручении, которое дал председатель СКР Александр Бастрыкин «соответствующим подразделениям».

Глава СКР поручил затребовать все уголовные дела, возвращенные судами Москвы, и контрольные производства по уголовным делам с оправдательными приговорами (в том числе вынесенные судом присяжных).

«Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа», — сказала Петренко.

Целью проверки является вынесение объективной оценки качества предварительного следствия, проведенного по указанным делам, и оценки профессионализма следователей. По итогам проверки будут предложены меры по росту качества предварительного следствия.

Напомним, 26 декабря Егорова заявила, что «следователи разучились собирать и анализировать доказательства».

Аргументировала она свое мнение тем, что по каждому второму делу суд присяжных выносит оправдательные приговоры. Значит, следствие и обвинение плохо работают, а защита — хорошо, ведь присяжные — это «простые люди», которые «принимают решение сердцем, исходя из того, что увидели в судебном заседании».