Санкт-Петербург, 26 декабря, 2018, 23:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге строители метрополитена согласились прекратить голодовку, объявленную из-за невыплат заработной платы, после обещаний властей разобраться в ситуации. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил журналистам глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергей Харлашкин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Метростроители

По словам чиновника, была достигнута договорённость, что 27 декабря в 17:00 в помещении «Метростроя» состоится совещание с участием вице-губернатора Николая Бондаренко, на которой будет решаться вопрос о выплатах задолженности по зарплате перед строителями метрополитена.

«Завтра в 17:00 мы собираемся в помещении «Метростроя» во главе с вице-губернатором Николаем Бондаренко и сидим там, пока не отработаем весь алгоритм получения заработной платы в этом году», — сказал Харлашкин.

Он пояснил, что чиновникам придется вмешиваться в хозяйственную деятельность «Метростроя», но другого пути решения проблемы нет.

Позднее вице-губернатор Бондаренко заявил, что к вечеру 27 декабря метростроевцы получат заработные платы за сентябрь и октябрь 2018 года. Вопрос по заработной плате за ноябрь пока остается открытым.

«Завтра к вечеру каким-то образом решим. Завтра планируется подписание мирового соглашения в присутствии нотариуса и представителя налоговой службы», — сказал Бондаренко.

Он добавил, что соглашение позволит снять ограничения со счетов «Метростроя» и выплатить долги по зарплате, которые сейчас составляют порядка 900 млн рублей.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что 30 метростроевцев, участвующих в возведении станции метро «Театральная», объявили голодовку в связи с невыплатами зарплат. Рабочие собрались в шахе строящейся станции и отказались покидать её после завершения рабочего дня.