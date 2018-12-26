Москва, 26 декабря, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Тот факт, что реформа ТКО так и не заработает с 1 января 2019 года, очень сильно разочаровывает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал эколог Александр Закондырин, поздравляя граждан РФ с наступающим праздником Нового года.

Фото из личного архива Александр Закондырин

«Всех с наступающими праздниками, а что касается результатов года, то здесь всё достаточно просто, — заявил Закондырин. — В первую очередь это запуск национального проекта «Экология». Это некий приоритет в развитии страны, и, скорее всего, это проект, в который могут быть привлечены достаточно серьёзные финансовые средства. Это главный и позитивный итог года. Есть, однако, и много разочаровывающих вещей. Например, реформа ТКО или, как её по-простому называют, «мусорная реформа» с 1 января 2019 года должна была заработать, но в последний момент Госдума опять проголосовала за поправки, которые не просто откладывают реформу для части регионов, но и сводят на нет всю деятельность, которая была последние пять лет. И региональные операторы не обязательны, и свалки можно несанкционированные размещать, и всё можно делать как раньше — до 2014 года».

Третий важный итог, по мнению Закондырина, это смена министра природных ресурсов и экологии.

«Пришёл абсолютно другой человек нежели прежний министр, — сказал эколог. — Это совершенно другой стиль поведения, другой опыт и другая манера, и он, конечно, производит приятное впечатление делового человека, нацеленного на результат».