Астана, 26 декабря, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Активизировать политический диалог договорились президенты Казахстана и Украины Нурсултан Назарбаев и Петр Порошенко соответственно во время телефонного разговора, сообщает 26 декабря УНИАН.

President.gov.ua Петр Порошенко

Согласно сообщению, во время разговора главы стран обсудили самые разные темы: торгово-экономическое сотрудничество, проведение совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году, взаимодействие в рамках ООН и даже ситуацию в российском Крыму и независимых республиках Донбасса.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что его страна занимает «сбалансированную позицию» относительно провокации украинских боевых кораблей в Черном море. Также Казахстан воздержался во время голосования за украинскую резолюцию по российскому Крыму в ООН, за что получил от Киева «почетную роль» быть «настоящей нейтральной» площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы.