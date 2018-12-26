Москва, 26 декабря, 2018, 21:26 — ИА Регнум. В 2019 году не исключён новый кризис, связанный с наличием у КНДР ядерного оружия, убеждён профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

Фото из личного архива Андрей Ланьков

«Желаю читателям ИА REGNUM счастья и благополучия в наступающем году, который, судя по всему, будет и сложным, и бурным, и полным неожиданностей, — сказал Ланьков. — Для Корейского полуострова 2017 год начинался неспокойно — казалось, что угроза войны в регионе за последнюю четверть века никогда не была так высока. Пхеньян и Вашингтон обменивались прямыми угрозами, а в Пентагоне планировали военную операцию».

Как заметил профессор, кризис был предотвращён, когда Северная Корея неожиданно заявила не только о своей готовности к переговорам, но даже и о принципиальной готовности отказаться от ядерного оружия — пусть и в перспективе.

«Особой искренности в этих заявлениях не было: наученные горьким опытом Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна, руководители КНДР сдавать ядерное оружие не собираются ни при каких обстоятельствах, — уверен Ланьков. — Однако даже показная готовность к уступкам, подкреплённая несколькими символическими жестами (вроде одностороннего моратория на ядерные испытания), помогла снизить остроту кризиса. Немалую роль здесь сыграла и позиция Сеула, который ничуть не меньше Пхеньяна опасается тех катастрофических последствий, к которым может привести американская военная операция, и поэтому сейчас готов из всех сил подыгрывать северокорейской дипломатии. Поэтому 2018 год, начинавшийся как год кризиса, заканчивается как год разрядки, переговоров и дипломатической дружбы».

Однако, как добавил востоковед, есть основания подозревать, что вся эта оттепель может прерваться в любой момент.

«Принципиальные позиции сторон не изменились — и, скорее всего, и не изменятся, — заявил Ланьков. — США по-прежнему не готовы смириться с ядерным статусом КНДР, а КНДР не готова отказаться от ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Пока, правда, Трамп то ли действительно верит, то ли по каким-то своим соображениям делает вид, что верит в северокорейскую готовность к ядерному разоружению. Однако рано или поздно возникнет ситуация, при которой будет невозможно и далее поддерживать иллюзию «идущего процесса разоружения Северной Кореи», когда всем станет ясно: ядерная Северная Корея — это всерьёз и надолго. Осознание этого обстоятельства может спровоцировать новый кризис — и не исключено, что произойдёт это в наступающем 2019 году».