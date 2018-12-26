Москва, 26 декабря, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с критикой в адрес властей Израиля, чьи военно-воздушные силы нанесли серию авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики. С соответствующим заявлением выступила сегодня, 26 декабря, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 25 декабря девять боевых самолетов ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по окрестностям Дамаска. При этом израильские самолеты совершали удары, находясь в воздушном пространстве Ливана.

Израильские самолеты выпустили по целям на территории Сирии 16 управляемых авиационных бомб, однако цели поразили только две из них — остальные были сбиты сирийской системой противовоздушной обороны.

На Смоленской площади заявили, что действия Израиля грубо нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики и попирают нормы международного права.

«Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — сказано в заявлении МИД РФ.

Напомним, что Министерство обороны России также заявило, что израильские боевые самолеты вновь использовали гражданские самолеты, заходившие на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута, для «прикрытия» от средств противовоздушной обороны Сирии.