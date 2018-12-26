Москва, 26 декабря, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Театр под руководством Армена Джигарханяна завершает 2018 год рекордным количеством премьер. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий литературной частью театра Николай Железняк, несмотря на смену директора, «театр под руководством Армена Джигарханяна жив и процветает, продолжая радовать зрителя». Театром больше года руководит и. о директора Елена Гильванова.

По его словам, в уходящем 2018 году выпущено рекордное количество премьер на двух сценах — 11 спектаклей разных жанров. Тем самым побит рекорд среди московских театров. В частности, режиссер Сергей Виноградов, завершая трилогию по пьесам ирландского драматурга Макдонаха, поставил спектакль «Череп из Коннемары», с которым театр получил призы на Фестивале Макдонаха в Перми и фестивале «Виват, Театр!» в Тамбове. Спектакль «Сторож» режиссера А. Крупника по Гарольду Пинтеру завоевал награды на фестивале «Вайгель» в Саранске. «Прогремела премьера «Мольера» по Михаилу Булгакову, спектакля, который очень дорог Армену Борисовичу, ведь с него начинался его творческий путь в Москве. Блистательно поставлена народным артистом России А. Кузиным антифашистская драма «Ночь Гельвера». Новогодние сказки «Веселое сердце» и «Малыш и Карлсон» радуют не только детей, но и их родителей», — сказал он.

В планах театра на 2019 год — капитальное возобновление спектакля «Ромео и Джульетта». Также режиссер Сергей Виноградов приступает к постановке «Брака по-итальянски». В новом году театр планирует выпустить до 12 премьер.