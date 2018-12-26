Москва, 26 декабря, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Глава крупнейшей российской нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что по консервативному прогнозу компании цена на нефть в 2019 году будет колебаться в коридоре от $50 до $53 за баррель. Об этом Сечин заявил журналистам сегодня, 26 декабря.

Kremlin.ru Игорь Сечин

«У нас есть разные варианты, есть консервативный, есть усредненный. Консервативный — это 50−53 (доллара США за баррель — ИА REGNUM )», — рассказал Сечин.

Напомним, что в последние дни мировые цены на нефть падали и за баррель североморской нефти марки Brent на торгах давали меньше $53 — это минимальный показатель с сентября 2017 года.