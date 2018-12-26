Сеул, 26 декабря, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics примет участие в Международной выставке потребительской электроники «CES 2019» и представит восемь проектов подразделения C-Lab на базе ИИ, сообщает TV Chosun.

CES2019 C-Lab Tisplay

Речь идёт о следующих проектах:

1.Tisplay — система, позволяющая накладывать рекламные и другие изображения на одежду говорящего во время вещания.

2. MEDEO — решение для быстрого создания видеороликов в режиме реального времени.

3. aiMo — запись аудиофайлов со смартфона.

4. Perfume Blender — сервис для создании парфюмерных средств.

5. PRISMIT — система новостной аналитики.

6. Girin Monitor Stand — саморегулируемая подставка для монитора.

7. alight — настольная лампа с искусственным интеллектом. Способна анализировать текущую обстановку при помощи интегрированной камеры и оптимизировать параметры свечения для создания максимально комфортных и благоприятных условий.

8. Snail Sound — решение для людей, страдающих от потери слуха. Представляет собой приложение для мобильного телефона и гарнитуру, которые помогут слышать звуки окружающего мира.

Программа C-Lab, запущенная в декабре 2012 года Samsung Electronics, была разработана для распространения творческой культуры и поиска креативных идей. На сегодняшний день более 220 идей было реализовано в C-Lab. С 2015 года компания продвигает программу как самостоятельный проект. На данный момент насчитывается 36 стартапов.