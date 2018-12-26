Махачкала, 26 декабря, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев заявил, что не допустит массового ухода игроков из команды из-за финансового положения. Однако ситуация в клубе продолжает оставаться тяжёлой, пишет 26 декабря Spirts.ru.

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Напомним, несколько дней назад было объявлено, что команду покидает игрок из Венесуэлы Джон Чансельор. Кроме того, защитник Дмитрий Белоруков и нападающий Константин Савичев написали заявления о том, что они расторгнут контракты в одностороннем порядке, если клуб с ними не рассчитается.

«Мы с ними попробуем уладить вопрос, чтобы они остались в клубе», — заявил Кадиев.

Генеральный директор клуба Олег Флегонтов в свою очередь отмечает, что нет никаких позитивных изменений ни в плане спонсорской поддержки, ни с финансированием клуба.

«Первая часть сезона завершилась, календарный год заканчивается, но до нас, по-моему, как никому не было дела, так и нет. <…> Скажу только, что «Анжи» очень хочет довести чемпионат до конца — и клуб, и команда делают все для этого. Это наше общее новогоднее желание», — приводит слова Флегонтова «Спорт Экспресс».

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Как сообщало ИА REGNUM, о финансовых трудностях руководство «Анжи» объявило ещё в конце июля 2018 года. К началу октября долги клуба, в том числе перед игроками, тренерским штабом и персоналом, достигли 300 млн рублей.

В добавок, Российский футбольный союз удовлетворил заявление экс-вратаря команды Георгия Лории о взыскании с клуба задолженности по зарплате, а также процентов за задержку в общей сумму 4,5 млн рублей. «Анжи» запретили регистрировать новых игроков до тех пор, пока он не рассчитается с футболистом. Таким образом, если игроки будут покидать команду, а запрет не будет снят, клубу придётся делать ставку на молодых и неопытных воспитанников.

В декабре «Анжи» удалось уменьшить долги с 300 до 220 млн рублей благодаря средствам, поступившим от Российской премьер-лиги, а также использованию взаимозачетов с контрагентами и привлечению рекламы. Это позволило клубу частично погасить долги перед футболистами.

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