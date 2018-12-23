Джон Чельсор подал заявление об уходе из «Анжи»

Махачкала, , 13:58 — REGNUM Защитник футбольного махачкалинского клуба «Анжи» из Венесуэлы Джон Чельсор написал заявление об уходе из клуба, сообщает 23 декабря Сhampionat.com.

По данным издания защитник их Венесуэлы может продолжит свою игровую карьеру в таких клубах Российской Премьер-Лиги как самарский «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и «Оренбург».

Также у Чельсора есть возможность продолжения карьеры не в России, им интересуется португальская команда «Брага», а также некоторые клубы Мексики и американской MLS.

Джон Чансельор пришел в состав махачкалинской команды в январе 2018 года и провел в составе «Анжи» 14 матчей в чемпионате России, в которых не отметился никакими результативными действиями.

Отметим, махачкалинский клуб «Анжи» в настоящее время находится на 15-й, предпоследней строке турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги.