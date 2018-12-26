Бишкек, 26 декабря, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил бывшего вице-премьер-министра и экс-депутата республиканского парламента Аскарбека Шадиева к 10 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа.

Gov.kg Аскарбек Шадиев

В ходе заседания по делу о присвоении денег, выделенных на выплату премий имени Чингиза Айтматова, судья Эмиль Каипов признал бывшего высокопоставленного чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностным положением».

ИА REGNUM напоминает, что 9 февраля 2018 года спецслужбы Киргизии арестовали бывшего завотделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсена Закирова по подозрению в присвоении $30 тысяч (более 2 млн рублей), выделенных из бюджета парламента на выплату премий им. Айтматова в сентябре 2017 года.

По данным следствия, письмо на имя спикера о выдаче из кассы парламента этих денег подписал Аскарбек Шадиев, занимавший на тот момент пост председателя парламентского комитета по международным делам.

Отметим, что узнав о грядущем аресте, депутат Шадиев выехал в город Исфана на юге Киргизии якобы на похороны родственника. Там он незаконно пересек киргизско-таджикскую границу, перейдя вброд реку в районе села Арка.

После чего беглый парламентарий вылетел авиарейсом по маршруту «Худжант — Москва», а затем, используя дипломатический паспорт, убыл из российской столицы в город Нью-Йорк, где и поныне скрывается от правосудия.

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