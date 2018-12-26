Москва, 26 декабря, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Профессиональные союзы в Москве освободили от уплаты земельного налога. Соответствующий закон был принят на заседании Московской городской думы 26 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящий момент, согласно п. 2 ч. 1 ст. 3.1 закона Москвы от 24 ноября 2004 г. №74 «О земельном налоге» от уплаты освобождены в том числе учреждения, финансируемые за счет средств профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, — в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта.

Закон распространяет указанную налоговую льготу на профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации.

Кроме того, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, закон предлагает снизить нагрузку по уплате торгового сбора в отношении объектов с торговыми залами площадью до 300 кв. метров, в том числе снизить ставки торгового сбора: на 10% — для объектов с торговыми залами площадью до 50 кв. м; от 2 до 10% — для объектов с торговыми залами площадью от 50 до 300 кв. м.

Согласно пояснительной записке, также предусматривается дополнительная дифференциация ставок торгового сбора в зависимости от территории расположения и площади объекта в отношении объектов с торговыми залами свыше 50 кв.метров.

Напомним, ранее документ был внесен на рассмотрение депутатов столичного парламента мэром Москвы Сергеем Собяниным.