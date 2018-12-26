Санкт-Петербург, 26 декабря, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство врача медицинской клиники одним из пациентов, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по городу.

kerttu Выстрел

По данным следствия, 25 декабря неизвестный мужчина, обратившийся за медпомощью, произвел несколько выстрелов из двух травматических пистолетов во врача, после чего покончил с собой. Женщину госпитализировали с ранениями, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге был признан виновным мужчина, вызвавший скорую помощь и напавший на прибывшего к нему фельдшера. Он нанес медику два удара кулаком в область нижней челюсти и грудной клетки, причинив легкий вред здоровью. Злоумышленнику было назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком на 1 год.

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