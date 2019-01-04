Москва, 4 января, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Жители России на 70% чаще с 2016 года стали покупать жилую недвижимость за границей. Об этом со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве РФ пишет «Российская газета».

(сс) Boby Dimitrov Балчик. Болгария

Сообщается, что самой большой популярностью среди граждан РФ пользуется недвижимость в Болгарии. Зафиксирован четырехкратный рост спроса на недвижимость в Турции, также увеличилось число купивших недвижимость в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории.

Несмотря на это, среди жителей крупных и средних городов страны лишь у 2,5% граждан есть друзья или знакомые, намеревающиеся стать собственниками жилья за границей. По мнению экспертов издания, приобретение недвижимости за рубежом является способом обезопасить свои сбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа стало известно, что спрос на недвижимость на Кипре и Мальте со стороны российских покупателей вырос с начала 2018 года на 40%.

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