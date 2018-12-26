Киев, 26 декабря, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Инцидент с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе есть не что иное, как третья волна «российской оккупации» Украины, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild.

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Луценко

По словам Луценко, первыми двумя «волнами оккупации» были присоединение Крыма к России и поддержка Россией республик Донбасса. Украинский генеральный прокурор также пояснил, что введение Киевом военного положения в ряде областей страны связано якобы с повышенной концентрацией российских войск на границе с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что военное положение в стране позволило передислоцировать войска и уточнить мобилизационный план.

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