Казань, 26 декабря, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии продлил срок реализации имущества в рамках банкротного дела бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Определение в полном объёме пока не изготовлено, срок продления и подробности неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.arbitr.ru Здание арбитражного суда Татарии

Определение о продлении срока реализации имущества вынесено 25 декабря 2018 года. Также стали известны подробности причин, почему ООО «МР Аналитика», где Мусину принадлежит 100% доли, не включили в реестр кредиторов. ООО заявляло, что банкир взял у него взаймы под процент 56 млн рублей и теперь должен свыше 60,1 млн рублей.

«Финансовый управляющий и кредитор заявили возражения на включение в реестр требований кредиторов заявленного требования, считают, что заявитель и должник являются аффилированными лицами, которые лишь создали видимость финансовых отношений (транзитная операция) безо всяких разумных экономических мотивов совершения этой сделки, а также у заявителя отсутствовала реальная возможность выдачи займа», — отмечалось в материалах дела.

Суд поддержал доводы ТФБ, что «перечисление заявителем денежных средств по спорным договорам носит транзитный характер», так как «исходя из анализа бухгалтерской отчетности заявителя, у него отсутствовала реальная возможность выдать заем в таком размере». Деньги от ООО были перечислены в конце ноября 2016 года, то есть тогда, когда ТФБ уже испытывал финансовые трудности.

«При этом, фактическое злоупотребление правом выразилось и в том, что заключение договора займа не имело, в первую очередь, для заявителя экономического смысла и целесообразности. Судом были затребованы у заявителя доказательства в обоснование заявленного требования с учетом возражений финансового управляющего, в т.ч. бухгалтерскую отчетность. Однако представленный заявителем бухгалтерский баланс на 31.12.2016 года показывает отсутствие доказательств удовлетворительного финансового состояния, позволявшего выдачу займа 56 млн. руб. Заявителем не опровергнуты доводы финансового управляющего и кредитора о том, что никаких обеспечительных договоров при выдаче займа не было предусмотрено для его возврата, и подобные условия займа невозможны для иных (не аффилированных) лиц в гражданско-правовых отношениях. Об отсутствии экономической целесообразности свидетельствуют условия договоров займа, в которых отсутствует порядок начисления процентов, размер процентов за пользование кредитов существенно ниже среднестатистических процентных ставок по коммерческим кредитам, длительный срок возврата займа», — отметил суд и притязаниях отказал.

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Напомним, инициатором банкротства Роберта Мусина в августе 2017 года стал конкурсный управляющий ТФБ — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», введённый после признания несостоятельным банка в апреле 2017 года. Долги самого банка перед кредиторами уже превысили 166 млрд рублей, поэтому с целью формирования конкурсной массы применяются разные инструменты, в том числе и банкротство экс-клиентов. Например, в деле о банкротстве Мусина банк сначала предъявил претензии по кредитам, став крупным кредитором экс-банкира. Позднее он подал ходатайство с просьбой включить в реестр и 22,5 млрд рублей ущерба, причинённого по четырём эпизодам уголовных дел, связанных с выводом активов должников, возбуждённых в отношении Мусина. Притязания ТФБ по этому вопросу пока не рассмотрены.

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Депутата Госсовета РТ Роберта Мусина, который в январе 2018 года был помещён под домашний арест после свыше полугода проведённых в СИЗО, сначала попытались спасти, введя процедуру реструктуризации задолженности, но это не помогло. Тогда в июле 2018 года он был объявлен банкротом и в отношении него ввели процедуру реализации имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо долей в юрлицах, часть из которых Мусин попытался ликвидировать в период первого этапа, у него выявили дорогостоящую квартиру общей площадью более 500 кв.м. Квартира ранее была подарена несовершеннолетним дочерям банкрота, но в суде удалось оспорить эту сделку и, если чета Мусиных не оспорит решение, то недвижимость поступит в конкурсную массу и будет реализована с торгов.

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