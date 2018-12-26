Москва, 26 декабря, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Уровень агрессии со стороны современного телевидения вреден для нервной системы, сообщила ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в интервью ВВС.

Телевизор

Комментируя ситуацию с информационной войной в СМИ, в том числе на телевидении, телеведущая сказала, что не намерена обсуждать в интервью высказывания своих коллег, и добавила:

«Дело в том, что я не смотрю телевизор».

«Когда я работаю, я смотрю и читаю новостные агентства», — пояснила Андреева.

Это связано с тем, отметила ведущая «Времени», что «уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья».

Напомним, Андреева ведет программу «Время» на протяжении 20 лет. 25 декабря телекомпания ВВС опубликовала интервью с телеведущей, приуроченное к этому событию.