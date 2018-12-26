Гуанчжоу, Китай, 26 декабря, 2018, 04:25 — ИА Регнум. В Китае подтвержден очередной случай африканской чумы свиней в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает 25 декабря агентство Синьхуа.

Maqi Свиньи

На одной из ферм уезда Боло уезда Хуэйчжоу из 90 свиней 11 оказались инфицированы опасным для животных вирусом и еще 11 погибли, сообщили в министерстве. Местные власти начали забой зараженных животных и дезинфекцию помещений фермы.

Напомним, что вирус опасен лишь для животных и не передается человеку. Первый случай в 2018 году в Китае был зафиксирован в августе в провинции Ляонин. С тех пор почти сотня вспышек была зафиксирована в 23 провинциях Поднебесной. Предыдущая вспышка была зафиксирована в провинции Фуцзянь, о чем сообщало ИА REGNUM.