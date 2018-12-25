Ташкент, 26 декабря, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Товарооборот между Узбекистаном и Китаем за 10 месяцев 2018 года превысил пять миллиардов долларов, тогда как за весь 2017 год этот показатель составил аналогичную сумму, отмечалось в ходе политконсультаций между МИД двух стран.

President.uz Си Цзиньпин и Шавкат Мирзиёев

Во время встречи отдельное внимание было уделено графику и повестке дня запланированных на 2019 год совместных мероприятий с участием глав государств, в том числе в рамках второго международного форума «Один пояс, один путь».

«Стороны также провели подробный обзор реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-китайских встреч на высшем уровне, переговоров между правительственными делегациями, бизнес-кругами, представителями культурно-гуманитарной сферы двух стран», говорится в сообщении МИД Узбекистана по итогам встречи.

Как ИА REGNUM сообщало ранее Узбекистан и Россия намерены довести взаимный товарооборот до 10 миллиардов долларов в ближайшие годы.

По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Узбекистаном составил 3,6 миллиардов долларов, что на 33,9% больше, чем в 2016 году.