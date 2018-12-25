Бендеры, Приднестровье, 25 декабря, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Вадим Красносельский 25 декабря принял в Бендерах молдавского коллегу Игоря Додона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы приднестровского государства, основные темы встречи — восстановление телекоммуникационной связи между Молдавией и ПМР, прекращение политически мотивированных уголовных дел, заведенных в Молдавии на чиновников из бизнесменов из Приднестровья, и вопрос «закона о статусе Приднестровья», принятого в одностороннем порядке молдавским парламентом в 2005 году.

Presedinte.md Игорь Додон и Вадим Красносельский

«Хотелось бы услышать мнение молдавского руководства относительно данного закона», — сказал Красносельский. О реакции Додона на этот счет не сообщается. Принятый на волне антиприднестровской и антироссийской политики тогдашнего президента Владимира Воронина (в команде которого тогда был и Додон) закон, отметим, заочно наделяет Приднестровье статусом «автономии» в составе Молдавии и полностью блокирует возможность любых переговоров о политическом решении конфликта.

Еще одной темой дискуссии была миротворческая операция, проводящаяся на Днестре под эгидой России. «Подтвердили важность сохранения ныне действующей миротворческой операции как фактора поддержания стабильности и спокойствия в Зоне безопасности», — сообщил Додон. Жители Молдавии и Приднестровья, по его словам, поддерживают шаги по укреплению мира и стабильности.

Додон также выразил уверенность, что миротворцы «окажут содействие в создании благоприятной атмосферы по обеспечению беспрепятственного права всем гражданам Республики Молдова на свободное волеизъявление в ходе парламентских выборов, намеченных на 24 февраля 2019 года». На территории ПМР, отметим, молдавские выборы не проводятся.

Додон также рассказал о достигнутых им в Москве договоренностях о миграционной амнистии для молдавских гастарбайтеров и о снятии с 1 января 2019 года таможенных пошлин на ряд товарных позиций сельскохозяйственной продукции из Молдавии.

Молдавский президент отметил, что это пятая его встреча с Красносельским за два года, и что им удалось продвинуться в каких-то вопросах. «Повестка встречи очень плотная, и мы будем двигаться по этой повестке», — добавил Додон.

Вадим Красносельский сказал, что «более значима реализация договоренностей в части имплементации того, что достигнуто». «Можно подписать все, что угодно, главное — заставить механизм работать, и сделать каждую договоренность нормой жизни… Я рад, что проведена большая работа… Если 2017-й был годом достижения договоренностей, то 2018-й — годом их реализации. Но есть, конечно, вопросы, которые требуют дополнительного внимания», — добавил президент ПМР.

Два президента также высказались за созыв в ближайшее время заседания в переговорном формате «5+2». В этом году состоялась лишь одна встреча в этом формате.