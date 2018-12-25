Москва, 25 декабря, 2018, 23:10 — ИА Регнум. До конца 2018 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся еще раз, сообщил 25 декабря журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Дмитрия Пескова, за последние несколько дней 2018 года президент России Владимир Путин запланировал встречи с главами Белоруссии и Армении, а также участие в заседании Госсовета.

«Договорились о встрече до Нового года», — сказал Дмитрий Песков о сроках новой встречи Путина с Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Кремле прошли четырехчасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обсуждались вопросы цен энергоресурсов, налогообложения, интеграции и влияния геополитических процессов на отношения союзных государств.

Для принятия решений по неотложным вопросам президенты России и Белоруссии договорились встретиться еще раз в ближайшие несколько дней.