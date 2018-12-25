Москва, 25 декабря, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать работу Конституции РФ и эффективность норм в развитие Конституции.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Конституция РФ

«Есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции — насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность», — сказал Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совфеда.

Он предложил «посмотреть, как Конституция и нормы в развитие Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты».

Обсуждение, по мнению Володина, должно происходить с участием судей Конституционного суда, а также ведущих ученых и экспертов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре ходе форума молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым» Володин призвал молодежь уделить внимание нормам Основного закона страны. «Нам также важно анализировать нормы Конституции, насколько они показывают свою эффективность, насколько они реализуются», — сказал он.