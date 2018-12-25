Луганск, 25 декабря, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Вузы Луганской Народной Республики (ЛНР) сотрудничают со 129 образовательными учреждениями России, заявила начальник отдела высшего дополнительного профессионального образования и науки министерства образования и науки ЛНР Елена Шкарина, сообщает 25 декабря «Луганский информационный центр».

Студенты

По ее словам, речь идет о всех вузах ЛНР. Так, российские и луганские высшие учебные заведения проводят обмены студентами для проведения научно-практических конференций и круглых столов. Шкарина добавила, что сотрудничество идет как с выездом студентов в Россию, так и дистанционно.

Напомним, ранее Луганский нацуниверситет (ЛНУ) им. Владимира Даля и Московский педагогический госуниверситет (МПГУ) разработали программу долгосрочного сотрудничества с целью обучить луганских преподавателей знаниям и умениям московских педагогов и ученых.