Москва, 26 декабря, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В Госдуме озадачены участием замглавы МВД в рядовом собрании РСА. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, соответствующий запрос депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Мвд.рф Виталий Шулика

Парламентарий указал на то, что МВД России и Генеральная прокуратура в настоящее время осуществляют проверку правомерности правовой позиции РСА, отказов направлять заявления в правоохранительные органы, а также правомерности компенсационных выплат по обязательствам страховщиков-мошенников, которые, как признает глава РСА Игорь Юргенс, получали страховые премии, но своих обязательств по договорам не исполняли, а деньги выводили из компаний.

На этом фоне некоторые страховщики обращают внимание на то, что в рядовом собрании РСА 6 декабря 2018 года принял участие заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, генерал Виталий Шулика, пишет Нилов.

«Страховщики указывают, что генерал курирует в МВД России финансово-хозяйственный блок и не имеет непосредственного отношения ни к ГИБДД, ни к ГУЭБиПК, ни к следственному департаменту, которые занимаются проблемами мошенничества в сфере ОСАГО, а основным лейтмотивом его выступления было утверждение о том, что у МВД России с РСА и лично с И. Ю. Юргенсом сложилось полное взаимопонимание, взаимодействие и сотрудничество», — отмечается в документе, который имеется в распоряжении агентства.

«Указывается, что в ходе собрания генерал доверительно сообщил, что его сильно «подвело» Центральное Страховое Общество (ЦСО), он заключил с компанией многомиллиардный контракт на страхование жизни и здоровья сотрудников, а у общества отозвали лицензию, при этом некоторые участники указывали, что именно подчиненное управление генерала В. Д. Шулики разрабатывало условия торгов и критерии оценки, а также выступало ответственным за проведение конкурсных процедур, у него была возможность всесторонне оценить риски», — говорится в запросе.

Некоторые страховщики придерживаются позиции, что «участие в собрании РСА руководителя такого уровня в качестве представителя «группы поддержки» в условиях, когда имеет место лояльная политика руководства РСА по отношению к страховщикам-мошенникам, которая подрывает доверие автовладельцев к рынку ОСАГО в целом и наносит гораздо больший ущерб рынку ОСАГО, чем «мошенники-автоюристы», дискредитирует МВД России и сводит на нет все его настоящие заслуги», подчеркнул Нилов.

«В связи с изложенным, прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, разобраться в ситуации и прокомментировать необходимость и цель участия Вашего заместителя в подобных мероприятиях», — просит депутат главу МВД.

Парламентарий напоминает, что МВД России совместно с Генпрокуратурой проводят большую работу по предотвращению страховых мошенничеств на рынке ОСАГО, по установлению фактических причин высокой убыточности рынка, страховых мошенничеств, а также выявлению факторов, способствующих высокой убыточности рынка. Нилов также указал на то, что Юргенс был вынужден согласиться с выводами сотрудников МВД России, в том числе касающихся фактов о «выводе недобросовестными страховщиками с рынка ОСАГО порядка 24 млрд рублей.