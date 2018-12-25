Город долгостроев: Беглов недоволен работой стройкомплекса Петербурга
Санкт-Петербург, 25 декабря, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Строительный комплекс Петербурга не справляется со своими обязанностями. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов на заседании правительства во вторник, 25 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Так, Беглов назвал «костью в горле» реализацию адресной инвестиционной программы. Темпы ее осуществления «чрезвычайно низкие», подчеркнул градоначальник.
«Мы годами не можем построить социальные объекты. У нас в городе такое количество долгостроев, что хватит на несколько регионов России. Что это такое?» — возмутился Беглов.
Он упомянул, что в АИП на 2019−2021 годы указан 201 объект. Из них 89 объектов предполагаются к строительству, а остальные пока только проектируются. Проекты оплачены на 77 социальных объектов — школы, детские сады, поликлиники, стоимость составляет более 1 млрд рублей.
«По 9 объектам актуальна проектно-сметная документация, по 34 требуется корректировка — это деньги, по 10 объектам корректировка ПСД предусмотрена с 2018—2021 годов, по 24 объектам реализация неактуальна. Значит, сделали, деньги потратили — ничего хорошего в этом нет», — сказал Беглов.
Он обратил внимание, что с 2016 по 2017 год в Петербурге построили более 9 млн кв. метров жилья, в связи с чем в городе должны были появиться 74 детских сада и 37 школ.
«Что мы с вами сделали? 51 дошкольное учреждение, 12 общеобразовательных учреждений. 55% детских садов всего-навсего построили за этот период, а школ — всего 20%», — заявил врио губернатора.
Он рассказал, что до сих пор в Петербурге не построено 20 школ, 20 детсадов, 18 поликлиник и диспансеров, 3 жилых дома, 4 спортсооружения, 3 дороги, 6 объектов культуры и искусства. В субботу Беглов был в Красном Селе и нашел там на проспекте Ленина поликлинику, которую должны были сдать в эксплуатацию еще в прошлом году. Но на конец декабря 2018 года у строительства нет уверенности, что они ее сдадут и в 2019-м.
«Детский сад на 150 мест в Невском районе — своими глазами видел — должны были сдать 30 июня 2016 года. Строительная готовность объекта — всего 50%. Работы не ведутся. Я не знаю, когда он будет построен такими темпами», — развел руками градоначальник. В Колпинском районе Беглов нашел недостроенную школу, просроченную на три года, которая выполнена всего на 65%.
Упомянул он и о реконструкции участка Богатырского проспекта протяженностью 1,2 км.
«Строится уже пять лет, выполнено 68% строительно-монтажных работ. Слушайте, мы Крымский мост построили за два года. Что, километровую дорогу не построить за пять лет? В чем проблема?» — возмутился Беглов.
Он подчеркнул, что «такая ситуация в строительстве социально-важных объектов недопустима», так как от их появления зависит качество жизни петербуржцев, которые платят за эту «социалку» своими деньгами, а чиновники не могут их рачительно потратить.
Александр Беглов обратил внимание комитета по строительству «на неудовлетворительное состояние строительного комплекса».
«И, безусловно, конечно, в зоне ответственности находится вице-губернатор, который отвечает за эти вопросы, — заявил Беглов, очевидно, имея в виду вице-губернатора Игоря Албина. — Надо разобраться. Надо посмотреть, надо переформатировать какие-то вещи. Город и горожане ждут от нас. И это я только назвал социальные объекты. Я не говорю уже о строительстве метро, о развязках. О строительстве метро вообще мы говорили: безобразие какое. Идет отставание. Непонятно, в каком состоянии находится «Метрострой».
Напомним, в 2018 году был, в частности, сорван ввод в эксплуатацию трех станций Фрунзенского радиуса, отложили на несколько лет и ввод станции «Горный институт».
В итоге Беглов также упомянул и о ситуации с обманутыми дольщиками, с которыми поручил разобраться президент Владимир Путин после того, как на его пресс-конференции эту тему подняла петербургская активистка Алла Андреева. Путин также обещал Андреевой, что с ней встретится Беглов. Андреева в эфире назвала имена вице-губерантора Албина и бывшего федерального инспектора Виктора Миненко как «фальсификаторов» ввода новых домов для дольщиков, после чего Албин публично заявил, что работать с Андреевой отказывается даже ценой должности.
«Поручения президента не обсуждаются, они выполняются, — заявил Александр Беглов. — Встретился с Аллой Андреевой. Сложная женщина, но ее можно понять. Она потеряла мужа. Я не знаю как каждый из нас бы себя вел, если бы потерял близкого человека».
Он сообщил, что было подписано соглашение со строителями, согласно которому 85% обманутых дольщиков получат свои квартиры в 2019 году. Остальная часть — в 2020 году, так как необходимо ждать завершения процедуры банкротства компаний-застройщиков.