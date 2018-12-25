Санкт-Петербург, 25 декабря, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Строительный комплекс Петербурга не справляется со своими обязанностями. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов на заседании правительства во вторник, 25 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Так, Беглов назвал «костью в горле» реализацию адресной инвестиционной программы. Темпы ее осуществления «чрезвычайно низкие», подчеркнул градоначальник.

«Мы годами не можем построить социальные объекты. У нас в городе такое количество долгостроев, что хватит на несколько регионов России. Что это такое?» — возмутился Беглов.

Он упомянул, что в АИП на 2019−2021 годы указан 201 объект. Из них 89 объектов предполагаются к строительству, а остальные пока только проектируются. Проекты оплачены на 77 социальных объектов — школы, детские сады, поликлиники, стоимость составляет более 1 млрд рублей.

«По 9 объектам актуальна проектно-сметная документация, по 34 требуется корректировка — это деньги, по 10 объектам корректировка ПСД предусмотрена с 2018—2021 годов, по 24 объектам реализация неактуальна. Значит, сделали, деньги потратили — ничего хорошего в этом нет», — сказал Беглов.

Он обратил внимание, что с 2016 по 2017 год в Петербурге построили более 9 млн кв. метров жилья, в связи с чем в городе должны были появиться 74 детских сада и 37 школ.

«Что мы с вами сделали? 51 дошкольное учреждение, 12 общеобразовательных учреждений. 55% детских садов всего-навсего построили за этот период, а школ — всего 20%», — заявил врио губернатора.

Он рассказал, что до сих пор в Петербурге не построено 20 школ, 20 детсадов, 18 поликлиник и диспансеров, 3 жилых дома, 4 спортсооружения, 3 дороги, 6 объектов культуры и искусства. В субботу Беглов был в Красном Селе и нашел там на проспекте Ленина поликлинику, которую должны были сдать в эксплуатацию еще в прошлом году. Но на конец декабря 2018 года у строительства нет уверенности, что они ее сдадут и в 2019-м.

«Детский сад на 150 мест в Невском районе — своими глазами видел — должны были сдать 30 июня 2016 года. Строительная готовность объекта — всего 50%. Работы не ведутся. Я не знаю, когда он будет построен такими темпами», — развел руками градоначальник. В Колпинском районе Беглов нашел недостроенную школу, просроченную на три года, которая выполнена всего на 65%.

Упомянул он и о реконструкции участка Богатырского проспекта протяженностью 1,2 км.

«Строится уже пять лет, выполнено 68% строительно-монтажных работ. Слушайте, мы Крымский мост построили за два года. Что, километровую дорогу не построить за пять лет? В чем проблема?» — возмутился Беглов.

Он подчеркнул, что «такая ситуация в строительстве социально-важных объектов недопустима», так как от их появления зависит качество жизни петербуржцев, которые платят за эту «социалку» своими деньгами, а чиновники не могут их рачительно потратить.

Александр Беглов обратил внимание комитета по строительству «на неудовлетворительное состояние строительного комплекса».

«И, безусловно, конечно, в зоне ответственности находится вице-губернатор, который отвечает за эти вопросы, — заявил Беглов, очевидно, имея в виду вице-губернатора Игоря Албина. — Надо разобраться. Надо посмотреть, надо переформатировать какие-то вещи. Город и горожане ждут от нас. И это я только назвал социальные объекты. Я не говорю уже о строительстве метро, о развязках. О строительстве метро вообще мы говорили: безобразие какое. Идет отставание. Непонятно, в каком состоянии находится «Метрострой».

Напомним, в 2018 году был, в частности, сорван ввод в эксплуатацию трех станций Фрунзенского радиуса, отложили на несколько лет и ввод станции «Горный институт».

В итоге Беглов также упомянул и о ситуации с обманутыми дольщиками, с которыми поручил разобраться президент Владимир Путин после того, как на его пресс-конференции эту тему подняла петербургская активистка Алла Андреева. Путин также обещал Андреевой, что с ней встретится Беглов. Андреева в эфире назвала имена вице-губерантора Албина и бывшего федерального инспектора Виктора Миненко как «фальсификаторов» ввода новых домов для дольщиков, после чего Албин публично заявил, что работать с Андреевой отказывается даже ценой должности.

«Поручения президента не обсуждаются, они выполняются, — заявил Александр Беглов. — Встретился с Аллой Андреевой. Сложная женщина, но ее можно понять. Она потеряла мужа. Я не знаю как каждый из нас бы себя вел, если бы потерял близкого человека».

Он сообщил, что было подписано соглашение со строителями, согласно которому 85% обманутых дольщиков получат свои квартиры в 2019 году. Остальная часть — в 2020 году, так как необходимо ждать завершения процедуры банкротства компаний-застройщиков.