Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Не терять оптимизма в наступающем, 2019 году пожелал жителям Ростова-на-Дону и России постоянный эксперт ИА REGNUM, ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

Владислав Самойлик Сергей Смирнов

«Всем ростовчанам и россиянам желаю не терять оптимизма! Не перекладывать ответственность за свою жизнь на других, начиная со своих непосредственных начальников и заканчивая нашим президентом! — отметил собеседник ИА REGNUM.

И, конечно же, весёлых новогодних праздников с шампанским, оливье и мандаринами!»