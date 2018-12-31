Москва, 1 января, 2019, 00:10 — ИА Регнум. С 1 января произойдет многократный рост стоимости услуги по вывозу мусора из-за начала «мусорной» реформы, сообщает ИА REGNUM. Работа с мусором будет организована по новой схеме. На этот рынок придут региональные операторы, ранее отобранные по итогам конкурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Согласно предварительным расчетам экспертов, рост «мусорных платежей» может составить 30 рублей на человека в общей платежке за ЖКХ, однако сумма зависит от региона.

Однако размер платежа за вывоз мусора можно сократить. Чтобы получить скидку, решение сортировать бумагу и пластик должен принять весь дом. По оценкам экспертов, сокращение платежа в зависимости от объемов вывезенного мусора может достичь 50%.

Вместе с тем в октябре комитет Госдумы по экологии прогнозировал мусорный коллапс 19 регионам. По данным комитета, с проблемами столкнутся Алтайский край, Башкирия, Бурятия, Москва и Московская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ингушетия, Коми, Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Орловская, Самарская и Тверская области.