Дакка, 25 декабря, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Секретарь правящей в Бангладеш партии «Авами лиг» Обайдул Кадер в обращении к лидерам оппозиционных Бангладешской националистической партии и Единого национального фронта (блока оппозиционных сил) отметил, что в целях обеспечения правопорядка на выборах будут использованы подразделения Вооруженных сил Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова секретарь «Авами лиг» произнес на выступлении 24 декабря в Школе имени Ататюрка.

Jubair1985 Военнослужащие Бангладеш

По словам Обайдула Кадера, военные «не принимают ничью сторону и не являются членами какой-либо партии», следовательно, о них никому «не стоит «беспокоиться». Более того, секретарь «Авами лиг» посоветовал никому не называть решение правительства использовать войска на выборах «сомнительным или спорным». Военнослужащие всего лишь будут нести свою службу, обеспечивая полный порядок при проведении голосования.

Генеральный секретарь БНП Мирза Фахрул Ислам Аламгир и лидер ЕНФ Камал Хоссейн приветствовали это решение властей Бангладеш и выразили надежду на то, что использование военнослужащих в обеспечении правопорядка позволит всем кандидатам участвовать в выборах на равных условиях.