Москва, 1 января, 2019, 00:15 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», упраздняющий понятие «дача», сообщает ИА REGNUM.

Дачный участок

Определяются особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Предлагается сократить количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для огородничества).

Согласно закону, на садовых участках можно будет возводить капитальные строения, что позволяет оформить постоянную регистрацию.

Отметим, что на участках для огородничества возводить капитальные строения нельзя. Эксперты советуют при покупке земли и дома обращать внимание на вид разрешенного использования земельного участка, чтобы впоследствии не возникло проблем со строительством и регистрацией.

Поправками устанавливается два вида взносов — целевые и членские, вступительные взносы отменяются. Закон также прописывает внесение взносов только безналичным путем.