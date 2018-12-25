Астана, 25 декабря, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Правление Национального банка Казахстана продлило программу рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц до 15 июля 2019 года, сообщили 25 декабря в пресс-службе Нацбанка республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Продление программы касается ипотечных займов, взятых до 1 января 2016 года. Глава финансового регулятора Данияр Акишев заявил, что банками на рефинансирование одобрена 5 131 заявка на сумму 40,1 млрд тенге ($108 млн). В целом рефинансировано 3 845 займов на сумму 27,7 млрд тенге ($74,6 млн).

По словам Акишева, из средств Национального банка на рефинансирование валютных ипотечных займов на возвратной основе выделяется 156 млрд тенге ($420 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Сбербанк, Жилстройсбербанк, Банк Центр Кредит и Казахстанская ипотечная компания подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого совместно с холдингом BI Group в Астане планируется открыть центр ипотечного кредитования.