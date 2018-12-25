Вашингтон, 25 декабря, 2018, 12:44 — ИА Регнум. ВВС США планируют закупить 12 новейших истребителей F-15X взамен устаревшего парка F-15C/D, стоящего на вооружении Национальной гвардии. На это планируется запросить 1,2 миллиарда долларов в бюджетном запросе Пентагона на 2020 год. Об этом сообщил ресурс Defence Blog.

Boeing.com F-15X

F-15X — новейшая версия истребителя F-15 Eagle. Новый истребитель будет оснащен лучшей авионикой и радарами и будет нести более двух десятков ракет класса «воздух-воздух».

Кроме того, стоимость часа полета F-15Х составляет 27 тысяч долларов США, а у F-35А — 45 тысяч долларов США. Истребитель F-35А производится компанией «Локхид Мартин».

Компания «Боинг» утверждает, что F-15Х будет иметь колоссальный 20 000-часовой срок службы, что позволяет эксплуатировать самолет в течение многих десятилетий. Для сравнения, его предшественник F-15 мог быть в эксплуатации только 5 000 часов.

Как сообщают анонимные источники, решение о закупке F-15Х является пока неофициальным. За ним стоит не руководство ВВС США, а руководство Пентагона в лице Патрика Шанахана. Он, кстати, сейчас исполняет обязанности министра обороны США.

Следует заметить, что Патрик Шанахан проработал в компании «Боинг» на различных должностях с 1986 года по март 2017 года.