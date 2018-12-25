Киев, 25 декабря, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Из-за сложных погодных условий без электричества остались 128 населённых пунктов в восьми областях Украины, заявили 25 декабря в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сказано 25 декабря на официальном сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

«В ночь на 25 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 128 населенных пунктов в восьми областях», — сказано в сообщении.

Больше всего от непогоды пострадали населённые пункты Днепропетровской и Кировоградской областей — 46 и 43 соответственно.

Местные ремонтники ликвидируют последствия стихии.

Напомним, 24 декабря без света остались пять районов Закарпатья, заявил глава региона Геннадий Москаль. Причиной аварий стали обледеневшие деревья, которые упали на провода.

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