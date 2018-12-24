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Непогода обесточила пять районов Закарпатья

Происшествия

Аварии обещают устранить до конца дня

Непогода обесточила пять районов Закарпатья
© ИА REGNUM
Без света

Ужгород, Украина, 24 декабря 2018, 15:18 — REGNUM  Из-за снегопадов без электричества остались пять районов Закарпатья, заявил глава областной государственной администрации Геннадий Москаль, сообщило 24 декабря информационное агентство «УНН».

Чиновник рассказал, что в высокогорных районах Закарпатья из-за мокрого снега и обледенения несколько деревьев повредили линии электропередач.

«По состоянию на 11:00 (12:00 мск — ИА REGNUM ) из-за обрывов ЛЭП частично обесточены ряд сел в Раховском, Тячевском, Межгорском, Хустском и Мукачевском районах. Больше всего от непогоды пострадали населённые пункты Тячевского района Подплеша, Тарасовка, Новоселица, Широкий Луг, Уголька, Русская Мокрая и Нересница», — сказано в сообщении.

Коммунальщики пообещали ликвидировать последствия непогоды к концу дня.

Напомним, ранее сильный снег стал причиной задержки авиарейсов в аэропортах Киева, Львова, Одессы и Харькова.

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