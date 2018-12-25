Воронеж, 25 декабря, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Рост платы жителей Воронежской области за вывоз мусора в 2019 году не должен превысить 5%. Соответствующее поручение дано профильным ведомствам. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил на пресс-конференции 24 декабря губернатор Александр Гусев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Мы поставили цель фактически сохранить плату граждан на уровне сложившейся. Рост не должен превысить 5%», — отметил глава региона.

Он также добавил, что регионы получили льготный период, который позволит не применять новую схему обращения с отходами с 2019 года.

«В Воронеже мы провели конкурс и определили регионального оператора, просчитали НДС, плату за негативное воздействие. Тариф растет, и либо мы откажемся от регионального оператора и не вступим в федеральную реформу, либо пересчитаем нормы накопления, сбалансируем платеж, чтобы его рост не превышал пяти процентов. Будем отстаивать это решение», — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул: если рост платежа жителей превысит 5%, то «люди, которые это допустили, будут уволены».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 декабря, региональный оператор сообщил об утверждении нового тарифа на вывоз мусора для Воронежа, Нововоронежа и ряда районов области. Он составит 165 рублей с одного человека. Таким образом, наиболее негативно введение нового тарифа может отразиться, на собственниках, на жилплощади которых зарегистрировано несколько членов семьи. Для одиноко проживающих граждан плата фактически не изменится или даже станет меньше.